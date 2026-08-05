內地含糖汽水銷售大減逾12%　武漢驚見5蚊兩支無人要

據《金融界》引述內地零售數據平台「馬上贏」統計，2026年第二季線下零售通路汽水類產品銷售額年減12.23%，主要受到含糖碳酸飲料需求下滑拖累。記者走訪武漢中心城區一些便利商店發現，某品牌含糖碳酸飲料促銷價即便低至2瓶5元人民幣（約5.81港元），也鮮有人問津。

隨著消費者健康意識提升、控糖成為主流趨勢，今年夏季，內地多家零售通路的飲料陳列出現明顯變化，無糖茶、無糖汽水及電解質飲料佔據冷藏櫃核心位置，傳統含糖碳酸飲料的陳列空間則逐漸縮減。部分零售業者表示，即使祭出促銷優惠，含糖汽水買氣仍不如往年。

業界分析指出，含糖汽水市場並非短期遇冷，而是多年來「去糖化」趨勢累積的結果。自官方推廣減糖飲食、建議民眾控制添加糖攝取量後，加上天然代糖技術成熟，無糖飲品接受度逐步提高。近年包括無糖氣泡水、無糖茶及低糖功能飲料相繼崛起，也持續分散傳統汽水的市場。

另一方面，市場研究機構歐睿（Euromonitor）資料顯示，今年上半年內地碳酸飲料整體銷量仍年增4.3%，但所有成長幾乎都來自無糖產品。無糖碳酸飲料目前已佔整體碳酸飲料銷量41.2%，比兩年前提高超過7個百分點，顯示消費結構正快速改變。

尼爾森調查顯示，內地18至35歲消費者中，超過6成8購買飲料時會優先查看是否標示「0糖」或「低糖」。其中，80後、90後更重視健康管理，而00後及Z世代則從一開始就偏好無糖茶及無糖汽水，使無糖產品逐漸成為主流選擇。

此外，現製手搖飲提供糖度客製化，以及便利商店、超市依照銷售表現調整貨架配置，也進一步壓縮含糖碳酸飲料的銷售空間，形成市場結構轉變。

可口可樂、百事加速轉型

面對消費習慣改變，國際飲料品牌也積極調整策略。今年上半年，可口可樂推出益生元汽水、雪碧結合茶飲的新產品，旗下純悅品牌也推出電解質梳打水；百事可樂則於7月推出益生元可樂，希望透過功能性與健康訴求，重新吸引消費者。