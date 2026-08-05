上海00後轟前老闆抽水又有老人味　被告侵害名譽敗訴

上海近日發生一起因微信朋友圈發文引發的名譽權糾紛，一名「00後」女子離職後，在朋友圈以「40歲老登」、「一股老人味」等字眼形容前老闆，還指控對方企圖佔她便宜、惡意拖欠薪資、逼迫離職等。不過因無法提出相關證據，最終遭前老闆提告。 根據《濟寧新聞》引述上海市浦東新區人民法院公布案例，化名小劉的女子離職後，在微信朋友圈發文批評前老闆老蔡，不僅稱對方是「四十歲老登」、「老人味」，還指稱對方「企圖趁機佔便宜」、「鍥而不捨展示魅力」、「故意拖着薪水搞心態」、「逼迫離職」，最後更以「祝你有個安詳的晚年吧」作為結尾，帶有明顯嘲諷意味。

超出合理評論範圍 老蔡認為，小劉不僅使用帶有年齡歧視及人格貶抑意味的詞語，更捏造職場騷擾、惡意欠薪等不實內容，導致自己的社會評價受損，因此向法院提起名譽權訴訟，要求刪除帖文、公開道歉，並求償經濟損失等共計5,000多元人民幣（約5,807港元）。 法院審理時指出，「老登」雖然是近年內地網路流行語，常被年輕族群當作調侃用語，但若針對特定人士使用，並搭配侮辱、貶低性字句，就可能超出合理評論範圍，涉及人格侮辱。

發布道歉聲明告終 此外，小劉所指控的「企圖佔便宜」、「故意拖欠工資」、「逼迫離職」等內容，都未能提出任何證據證明其真實性，而帖文又是在原同事可見的朋友圈中散播，容易讓他人對老蔡產生負面觀感，因此具有侵害名譽權的可能。 法官考量小劉目前沒有固定收入，經濟狀況不佳，而老蔡主要訴求是恢復名譽、消除影響，因此安排法官與特邀調解員多次協調。最終雙方達成和解，由小劉在微信朋友圈發布道歉聲明，案件順利落幕。 法院也藉此提醒，網絡空間並非法外之地，即使是朋友圈設定「分組可見」或「三天可見」，也不能因此免除法律責任。法院指出，分組可見僅縮小傳播範圍，並非完全私密，只要內容被第三人看到，就可能造成名譽損害；而三天可見也只是縮短帖文存留時間，已經造成的負面影響並不會因此消失。