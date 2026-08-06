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出版：2026-Aug-06 13:13
更新：2026-Aug-06 13:13

22歲女子被通緝 因追星睇時代少年團演唱會於上海被捕

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雍女在地鐵遭警方攔查。（圖／翻攝新浪微博）

雍女在地鐵遭警方攔查。（圖／翻攝新浪微博）

上海市警方日前在「時代少年團」演唱會開始前，透過預警系統逮捕一名逃犯，這名22歲女子涉嫌詐騙，遭外省警方通緝，仍冒險搭乘地鐵前往上海準備看「時代少年團」演唱會，警方循線索在地鐵出口將其拘捕。

《法治日報》報道，上海市警局軌道交通分局宜山路站治安派出所，8月2日接獲系統預警，發現一名外省網上在逃人士，現身地鐵10號線交通大學站。

循線索預判疑犯落車位置

警方隨即部署警力展開巡查，並透過閉路電視一直追蹤該女子行蹤。警方發現，她隨身攜帶演唱會周邊商品，因此判斷她可能前往上海體育場觀看「時代少年團」演唱會，並推測會在11號線上海游泳館站落車。

時代少年團在上海開演唱會，令當地警方拘捕一句通緝 22歲雍姓女子涉嫌詐騙被捕 時代少年團TNT成員包括馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖 時代少年團TNT成員包括馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖 時代少年團TNT成員包括馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖 時代少年團TNT成員包括馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖 時代少年團TNT成員包括馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖

上海游泳館站接報10分鐘即逮捕涉案女子

警方立即通知該站警力行動，約10分鐘後，就在上海游泳館站出站閘門處逮捕22歲雍姓女子。警方表示，雍女因涉嫌詐騙，已於7月20日遭外省警方列為網上追逃人員，目前已依法移交相關單位接受調查。

過去內地曾傳出知名演唱會拘捕通緝犯事件，是「歌神」張學友在2018年在內地舉辦巡迴演唱會期間，警方利用演唱會現場的人臉辨識系統，先後逮捕超過80名通緝犯與疑犯，令張學友意外獲得「逃犯剋星」稱號。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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