AI劇《歸墟》爆紅播放次數破億　作者︰製作幾秒場景要2千字

內地35歲男子江瀾去年起投入AI影視創作，經過近一年摸索終有回報。他獨自製作的AI短劇《歸墟》爆紅，全網播放量突破1億，但他坦言投入成本驚人，平均每分鐘畫面算力成本不低，幾秒鐘場景提示詞要2千字。

以末日為主題 怪物貫穿全劇

江瀾2025年9月離職後開始創作AI短劇，他創作的《歸墟》以「奇幻、求生」為題材，融合末日、生物實驗等元素，畫面充滿怪物、地下世界與冷色調場景。

江瀾透露，儘管作品由AI生成，但背後要投入大量時間與金錢，例如《歸墟》每集約8分鐘，目前12集已投入近20萬元人民幣，「製作一集最快也要1周左右」，其中最花時間的是提示詞設計與畫面調整。