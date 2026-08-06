AI劇《歸墟》爆紅播放次數破億　作者︰製作幾秒場景要2千字

內地35歲男子江瀾去年起投入AI影視創作，經過近一年摸索終有回報。他獨自製作的AI短劇《歸墟》爆紅，全網播放量突破1億，但他坦言投入成本驚人，平均每分鐘畫面算力成本不低，幾秒鐘場景提示詞要2千字。
以末日為主題 怪物貫穿全劇
江瀾2025年9月離職後開始創作AI短劇，他創作的《歸墟》以「奇幻、求生」為題材，融合末日、生物實驗等元素，畫面充滿怪物、地下世界與冷色調場景。
江瀾透露，儘管作品由AI生成，但背後要投入大量時間與金錢，例如《歸墟》每集約8分鐘，目前12集已投入近20萬元人民幣，「製作一集最快也要1周左右」，其中最花時間的是提示詞設計與畫面調整。
江瀾表示，AI並非按下一個按鈕就能完成作品，尤其在多人打鬥、鏡頭調度等複雜場景中，AI存在限制，「一個幾秒鐘的場景，提示詞就有1、2千字。」江瀾說，從輸入指令、修改邏輯，到生成影片後再次調整，每個環節都需要花心機修改。
「一鍵生成」難創作高質素內容
江瀾說，《歸墟》目前仍未有廣告收益，主要靠平台分成及自媒體收入支撐。面對越來越多人想在AI影視創業，江瀾提醒，AI並不是快速致富工具，「我建議大家盡量邊工作邊做，因為這是一個長期的過程。」他強調，真正決定作品成敗的仍是創作者能力，「一鍵生成」難以打造高品質內容，劇本、世界觀與創意才是AI時代的核心競爭力。
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