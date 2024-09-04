11歲童開學日失蹤急瘋家長 竟因「作業沒寫完怕挨罵」躲親戚家

明明送到校門口，人怎麼會不見？內地福建一名11歲男童開學日失蹤，急得校方家長報警尋人，最終在大伯家中找到人，當時男童正在4樓房裡開冷氣睡覺，他向員警表示因為「作業沒寫完怕挨罵」才會逃學。

據《瀟湘晨報》報道，一則關於福建泉州南安四年級男孩黃某某的尋人啟事引發關注。該啟事稱，黃某某，11歲，身穿南安市第三小學校服，紅色上衣，藍色校服褲。9月2日上午7點40分，黃某某媽媽將他和弟弟送到校門口後離開。上午8點，老師發現黃某某未到校，立即聯繫家長。 學校和家長找尋未果，經查監控看到黃某某上午沒有進入校園，而是等家長離開後，孩子獨自向莊頂社區方向走去，此後失去蹤跡。經莊頂社區村民反映，有看到孩子在村裡玩耍，呼籲有看到的民眾與黃童家長聯繫。

記者3日上午聯繫到黃童伯母，她透露目前仍然沒有找到人，很多人都在找，但是沒有任何線索，「所有辦法都用了，無人機都在找了，但是孩子沒有找到」、「孩子很正常，很聰明，成績也很好。之前有跑過兩次，不知道原因，又自己回來了」。 當地救援隊獲報後展開搜尋，3日中午黃童已被平安找到，「他是因為作業沒寫完，怕挨老師罵。偷偷躲在大伯家裡，在四樓的房間裡吹空調睡覺」。