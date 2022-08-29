12日兩度抵金門 大陸無人機再飛近台軍哨崗

大陸無人機再飛抵金門地區，拍攝當地守軍哨崗。微博帳戶「台灣傻事」昨日凌晨貼出近一分鐘的無人機片段，近距離拍攝台灣軍方哨崗，甚至可以看到哨崗內戰情圖，以及哨兵沒有戴口罩。台灣軍方稍後證實，有無人機前日飛抵俗稱小金門的烈嶼地區，已警示驅離，未來將採取必要反制措施。不過，有專家認為，台軍方應在外島配備無人機干擾槍，阻止對岸無人機的騷擾。

該片段一開始是無人機飛向哨崗正前方，然後慢慢接近地面，哨崗守衛見無人機接近，立即戴回口罩，然後用無線電通知其他官兵出來察看，

但只是用電話報告上級，任由無人機近距離拍攝。

生產無人機的經緯航太科技創辦人羅方正表示，無人機干擾槍即可阻止民用無人機飛近敏感區域，但軍方應該及早準備高能微波干擾等反制措施，以防對方加強反干擾能力。他估計，台軍方因未更新應對規定，以致發現不明飛行器，士兵未立即擊落。

台灣的海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，即使不能開槍「硬殺」，又沒有干擾系統「軟殺」，但他以「大疆創新」(DJI)現有的功能，即「地理圍欄」功能禁飛無人機，只要軍方「有方法」把外島列為禁飛區，就可暫時解決無人機侵擾的問題。

大陸上周二網傳有民用無人機拍攝台灣的哨崗，被拍軍人掟石驅逐無人機。台方證實本月16日在金門烈嶼大膽島發現無人機，而這次是12日內兩度有無人機接近台方哨崗。

美偵察機進入大陸領空

台海形勢仍然緊張，美軍錢瑟勒維爾號及安蒂特姆號神盾級巡洋艦昨日穿越台灣海峽，解放軍東部戰區指全程監視，「隨時做好挫敗任何挑釁準備」。另外，美軍E8C偵察機昨晨也飛入大陸領空，被解放軍以無線電警告驅離。