12條中日航線全部航班暫停　赴日航班取消量按月增56%

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論惡化，中國當局出招反制發表赴日旅行安全警示及留學警告。內地傳媒引述第三方平台「航班管家DAST」數據報道，多間中國航空公司本周開始調整對日航班服務，目前已有12條中日航線全部航班取消。

報道指，取消所有航班的包括北京大興機場往返北海道新千歲機場、揚州泰州機場往返大阪關西國際機場，以及杭州、南京和深圳往返名古屋中部國際機場等航線，而周四單日的中國赴日航班整體取消率超過兩成，是一個月以來最高，天津、南京、廣州、上海等往返大阪的航線，有三成至六成的航班取消(天津濱海-關西國際（65.0%）、南京祿口-關西國際（59.4%）、廣州白雲-關西國際（31.3%）、上海浦東-關西國際（30.1%）)

央視報道截至年底，內地到日本的計劃航班取消量，較上月同期增長約56%。三大航空公司月中公布涉及日本航線機票的特殊方案後，國內航空公司到日本的機票預訂量減少，即日起計、未來60日國內飛日本的機票預訂量，比月中起計少29%。

中國外交部日前提醒公民近期避免赴日旅遊或留學。隨後，10多間中國航空公司宣布涉日航線可免費退改簽；業界早前估計已取消的赴日機票多達50萬張。

日本觀光廳統計，2024年中國訪日遊客人數為698萬人次，較前一年增長187.9%，今年前9個月，中國遊客赴日本旅遊近750萬人次。據估計，中國遊客在日本的消費額達8.1兆日元，佔比約21%，是最大海外消費群。