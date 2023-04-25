12種重點保護「貓」知多少 一文睇清邊種屬於極度瀕危

貓科動物通常被認為是生態系統的健康指標之一，中國是世界上野生貓科動物種類最豐富的國家之一。最新的一次調查顯示，中國現有野生「貓」共有12種，一起來看看有哪些：

中國特有的荒漠貓，是最神秘的「貓」之一，直到1992年才正式定名，2007年才拍到第一張野外照片，2018年才有了首次野外繁殖記錄，目前只分布在青海西部和四川北部。圖為青海西寧野生動物園救助的荒漠貓幼崽。（圖片來源：西寧野生動物園@微博）

北京大學生命科學學院、北京師範大學等研究機構，早前對中國野生貓科動物進行了10多年來的首次系統性盤點調查。結果顯示，中國現有野生貓科動物共有12種，分別是：虎、豹、雲豹、雪豹、（歐亞）猞猁、金貓、豹貓、兔猻、荒漠貓、亞洲野貓、雲貓和叢林貓。

每一種「貓」可能有不同的亞種，比如中國現有的東北虎、孟加拉虎，就屬於虎亞種。這些「貓」體型有大有細，最大的貓科動物、虎，體重可達300公斤以上；最小的貓科動物兔猻，體重只有2至3公斤，體重差距高達百倍。體重超過15公斤以上的「貓」，被稱為大型貓科動物，包括虎、豹、雲豹、雪豹這4種；猞猁和金貓體型中等，其餘6種則屬於小型貓科動物。

國家一級保護動物

在所屬生態系統中，貓科動物無論體型大細，都屬於捕食者，對於維持生態系統平衡有關鍵作用，是生態健康的標誌之一。中國的12種「貓」，均屬於國家重點保護野生動物。當中虎、豹、金貓、雲豹、雪豹、荒漠貓、叢林貓是國家一級保護動物，其餘為二級保護動物。

生活在森林中的雲豹，隨着原始雨林的消逝而面臨生存危機，目前僅在藏東南、雅魯藏布江大峽谷區域生存，野外種群數量可能不足100隻。雅魯藏布江大峽谷，是地球上最深的峽谷，具有從高山冰雪帶到地河谷熱帶雨林等9個垂直自然帶，保留着中國面積最大的一塊原始森林，生活着金貓、孟加拉虎、雲豹、金錢豹、雪豹、豹貓等6種貓科動物，擁有最全花色的金貓種群，因此也被稱為「貓谷」。