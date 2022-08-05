14門大炮開火 戰機掛彈升空 台灣軍方：無關台海情勢

解放軍圍繞台島實彈軍演，台灣軍方亦動作頻頻，昨出動14門155榴彈炮與美製M109自走炮，在台中高美濕地陣地進行「射擊保養任務」；台東空軍基地的幻影2000及F5戰機掛彈升空，阿帕奇武裝直升機進駐恆春半島，但台灣軍方強調只是例行訓練，與台海情勢無關。

台灣陸軍昨日上午在台中高美濕地陣地展開例行重炮射擊保養訓練，共發射42發炮彈，全部命中目標，呼籲民眾安心。民眾還發現，近日增派到台東的幻影2000戰機，以及駐守台東的F5戰機，昨早陸續掛彈升空，甚至有約10架阿帕奇武裝直升機進駐恆春機場旁的空軍基地，屏東沿岸也部署了一列155榴彈炮及120迫擊炮。不過，軍方否認相關部署與解放軍演習有關，稱是為了即將舉行的年度例行演習。台灣的國防部強調，對解放軍演習秉持「備戰不求戰」原則，並以「不升高衝突、不引發爭端」態度，軍民協力維護台灣安全。