14門大炮開火 戰機掛彈升空 台灣軍方：無關台海情勢

解放軍圍繞台島實彈軍演，台灣軍方亦動作頻頻，昨出動14門155榴彈炮與美製M109自走炮，在台中高美濕地陣地進行「射擊保養任務」；台東空軍基地的幻影2000及F5戰機掛彈升空，阿帕奇武裝直升機進駐恆春半島，但台灣軍方強調只是例行訓練，與台海情勢無關。
台灣陸軍昨日上午在台中高美濕地陣地展開例行重炮射擊保養訓練，共發射42發炮彈，全部命中目標，呼籲民眾安心。民眾還發現，近日增派到台東的幻影2000戰機，以及駐守台東的F5戰機，昨早陸續掛彈升空，甚至有約10架阿帕奇武裝直升機進駐恆春機場旁的空軍基地，屏東沿岸也部署了一列155榴彈炮及120迫擊炮。不過，軍方否認相關部署與解放軍演習有關，稱是為了即將舉行的年度例行演習。台灣的國防部強調，對解放軍演習秉持「備戰不求戰」原則，並以「不升高衝突、不引發爭端」態度，軍民協力維護台灣安全。
台18條國際航線需繞道飛行
解放軍今次軍演形同對台海空封鎖，交通部指共有18條國際飛行航線受影響，要繞道日本福岡及菲律賓馬尼拉飛航情報區飛。昨中午12時至下午4時，桃園機場有74個航班繞道，逾50航班取消，今日亦將有逾40航班取消。海運方面，交通部指要避免從北方出入基隆港、台北港，以及從南方出入高雄港，無航班取消。
另一邊廂，暑假熱門旅遊地點、屏東對出的小琉球雖然距解放軍軍演海空域不足10公里，但遊客未見減少，還比前兩天多兩至三成，有帶著一家大細去玩的遊客聲稱「不怕喇」，一些年輕人就表示一早安排好行程，會順便去看是否有軍演，「湊一下熱鬧」。不少漁民自覺避開危險區域，但有在遠海捕魚的漁民因訊號差收不到漁會通知，在蘭嶼看見大批解放軍軍艦後覺得「氣氛不對」，急急收網回港，估計損失十多萬元新台幣。
美擬煞停審議《台灣政策法》
面對台海緊張局勢，有報道指，美國拜登政府正遊說民主黨籍參議員，煞停參議院外交關係委會員審議《台灣政策法》，以免影響美國的一中政策。該法案提出，未來4年對台灣增加近45億美元(約351億港元)防衛援助、向當地政府及公民社會提供更多支援，並將台灣列為美國的主要非北約盟國。有民主黨參議員稱白宮對法案內容有憂慮，擬把法案押後到9月處理，也可能改動內容，但共和黨議員表明反對煞停。