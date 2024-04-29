17歲女被舞蹈老師壓腿　卡一聲踩斷致十級傷殘(有片慎入)

湖北武漢發生一宗恐怖意外，一名17歲女孩在舞蹈培訓機構，在教練為其壓腿時用力過大，竟將女孩的腿當場踩斷，女子被診斷為左股粗隆間粉碎性骨折，鑒定左髖關節功能十級傷殘，舞蹈夢想頓然幻滅之餘，高考亦受影響。舞蹈學校表明賠償6萬元人民幣(下同)，拒絕協商，女孩家人向法庭提控，訴訟仍在進行，正待判決。

據《四川觀察》等內地媒體報道，事發於去年3月25日，網上影片顯示，當時只有17歲的張同學被另外3個學員扶著交叉壓腿，一個穿紅衣疑似教練的女性一隻腳踩在她大腿後方下壓，隨後片中傳來清脆的「卡」一聲。另見張同學被多人抬上擔架運送。張同學提供重慶海吉亞醫院門當時的診病歷顯示，患者半小時前劈叉時不慎致左髖關節疼痛伴活動障礙，被診斷為左股粗隆間粉碎性骨折等。其後轉到重慶醫科大學附屬第一醫院住院11日後出院。重慶西南司法鑒定所鑒定認為，她本次外傷致左髖關節功能十級傷殘。事件不但令她舞蹈夢碎，高考亦受影響。