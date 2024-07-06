18年前欠好友500蚊　終靠警方「牽線」重逢兼還錢

內地地大物博無奇不有，近日在江蘇省南京市六合轄區，上演一幕跨越18年的友情重逢，一名女子為歸還一筆500元的舊債，苦尋與她「失聯」18年的好友，幸好最終由警方主動「牽線」，助力兩人重逢兼順利還錢。

內媒報道，一名叫王玲的女子到六合公安分局橫梁派出所，她向警方指，18年前她和好友王娟（化名）在溧水某工廠相識，王玲稱在自己最困難的時候，好友王娟向她伸出了援手，借了她500元。這500元雖然不多，但對她來說意義重大，讓她度過了艱難的時光。然而，當兩人離開工廠後，由於種種原因兩人失去了聯繫。日子一天天過去，她始終沒有忘記這筆債務和王娟的恩情。

報道指，王玲這18年間，透過多種方式打聽，希望能夠找到該好友並還清這筆債務，但由於時間久遠，聯絡方式早已變更，她一直未能如願。其後她從安徽蕪湖老家驅車來到南京，向六合區向警方求助。

最終找到好友 友誼得以再續

其後警方在了解了王玲的求助後，隨即展開了工作。窗口工作人員根據求助人提供的姓名，利用相關平台進行查詢，最終找到王娟。

警方徵得王娟同意後，讓兩人進行通話，當時王玲強忍著淚水哽咽，並取得至玲的聯絡方式，得知好友王娟在六合城區上班，兩人便相約加了聯絡方式，下班後再聚，最後王玲也終於將時隔18年的500元債務還清，友誼得以再續。