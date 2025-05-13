18歲網紅爆遭勒索輕生警揭假死　網友：炒作被抓了

內地四川省成都市一名18歲網紅「是小念噢」，日前傳出疑因不堪遭到勒索而走上絕路，引發關注。不過成都市警方12日調查後發現，這宗事件竟是網紅自導自演。
綜合內地媒體報道，11日凌晨擁有百萬粉絲的網紅「是小念噢」帳號，突然發布訃告，稱小念已於10日深夜11時左右，在成都身亡，年僅18歲。據訃告及評論區自稱家屬的網友透露，小念之所以走上絕路，是因為遭人勒索，「對方開口就要130萬人民幣，小念承受不了巨大的壓力，最終選擇輕生。」還有網民曝光疑似她生前與好友的聊天記錄，內容顯示早在今年1月，就曾因網路謠言和抹黑感到崩潰，表達過輕生念頭，她曾表示，「我真的快撐不下去了，我沒有做那些事，卻被造謠到這種地步。」
珍惜生命｜18歲網紅「是小念噢」輕生震驚網民 疑不堪遭勒索走上絕路
警方注意到網上死訊隨即展開調查
內地媒體《澎湃新聞》報道，成都市公安局錦江分局13日發布的警情通報指出，警方11日注意到有一名自媒體用戶在網路上發布「博主於5月10日晚間11時在成都自殺去世，帳號已交由親友管理」的訊息。該帳號在留言區還聲稱遭人勒索130萬人民幣，導致當事人輕生，警方隨即展開調查，透過電話與視訊聯繫確認該網紅身分為18歲安徽芜湖籍的孫姓女子。
為進一步釐清案情，警方12日前往她所在地區與本人會面調查。在微博擁有眾多粉絲的「是小念噢」坦承，她是出於一時衝動，刻意編造「輕生離世」的假消息，並在留言區冒充親友發文，企圖製造「遭人勒索導致輕生」的悲情劇情。針對留言中提及的勒索情節，孫姓女子聲稱曾遭網民造謠辱罵並索取財物，但她本人未曾匯款，且已將對方封鎖刪除，當時也未向警方報案。警方表示，這部分情況仍在進一步核查中。
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