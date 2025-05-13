18歲網紅爆遭勒索輕生警揭假死　網友：炒作被抓了

內地四川省成都市一名18歲網紅「是小念噢」，日前傳出疑因不堪遭到勒索而走上絕路，引發關注。不過成都市警方12日調查後發現，這宗事件竟是網紅自導自演。

警方注意到網上死訊隨即展開調查 內地媒體《澎湃新聞》報道，成都市公安局錦江分局13日發布的警情通報指出，警方11日注意到有一名自媒體用戶在網路上發布「博主於5月10日晚間11時在成都自殺去世，帳號已交由親友管理」的訊息。該帳號在留言區還聲稱遭人勒索130萬人民幣，導致當事人輕生，警方隨即展開調查，透過電話與視訊聯繫確認該網紅身分為18歲安徽芜湖籍的孫姓女子。