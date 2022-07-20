1800萬引入23位「菲律賓博士」做教師 湖南邵陽學院：就是湊人數 

出口轉內銷？湖南邵陽學院近日在網站公開計劃引入的國外博士人才名單，23名國外博士都畢業自菲律賓一間私立大學「亞當森大學」的「哲學(教育學)」，其中22人更是「畢業返校」的邵陽學院原教職員，僅1人是「外校引入」；每位博士引入費35萬元(人民幣，下同)，科研啟動費15萬元，過渡性租屋補貼14.4萬元，不需校方解決配偶工作可再獲20萬元，即每引入一位博士最高花84.4萬元，總共超過1,800萬元。
事件引起內地網民熱議，認為「這都是自己學校的教師，送出去鍍金，回來好提升本校教師的博士比例」、「科研經費就是這麼浪費掉的」、「這是赤裸裸教育腐敗，這應該不是個例吧」。還有不少網民猜測，邵陽學院想藉今次「引入大量外國大學博士畢業生」，迅速達到「教育國際化」的辦學要求。
校方：相關博士生新冠疫情爆發後回國上網課
《新京報》周一引述校內多名二級學院院長稱，學校難以引入國內的博士人才，就算高薪也無法吸引人才加盟，因此不得不採取「權宜之計」，2019年在校內選拔一批碩士畢業的教師，前往菲律賓讀博士，惟新冠肺炎2020年在全球爆發，該批教師就陸續回國，透過網課完成學業，期間校方給予每人1,000元左右的必要生活補貼。
校方：提高教師隊伍中博士比例
幾名院長又表示，「這也是沒辦法的辦法，說難聽一點兒，就是湊人數……但確實有利於提高教師隊伍中博士學歷的比例，對以後升級為大學、申請碩士點都有幫助」。至於名單上的博士人才待遇，幾名院長稱，並非一筆過支付，其中科研經費要根據考核發放，而且「這樣的待遇，相比國內其他高校並不高」。
湖南省教育廳相關工作人員表示，已關注到事件，正與學院方面銜接處理。
亞當森大學被教育部指在國內開低質網課
國家教育部留學服務中心曾在去年11月26日發通告，指要加強東南亞多家院校的學歷學位認證審查，當中就包括亞當森大學。《新京報》記者周一以留學生身份向教育部查詢，工作人員表示，之前持續收到舉報，部分國外院校在疫情期間針對中國市場大肆開設低質網課，包括亞當森大學，「如果您未申報亞當森大學，建議您慎重考慮。如果您已經在亞當森大學讀完，可以提交材料遞交給審查部門對學歷進行認證」。
官媒：如果是國外名校 或者可以接受
官媒「人民網」周二發表評論，指廿幾人組團出國讀博士再作為博士人才回鍋，每人還可獲最高84.4萬元引入費，「令人匪夷所思」，直言「如果是國外名校，或許也還能接受，但亞當森大學在菲律賓就不是名校，2021年QS亞洲大學排名中，亞當森大學排名在600名以外，而且該校哲學專業也很一般……網友稱其為『水博士』，也就不奇怪」。
官媒：應打破「唯學歷」頑瘴痼疾
人民網指出，邵陽學院升格時間較遲，辦本科教育時間尚短，具博士學歷的教師比例低，學院又地處中部地區，引入國內博士人才有難度，難以實現新增碩士課程、升格為「大學」的目標，而這種花這麼多錢組團到東南亞讀博的「速成法」，反映出一些高校「急功近利」的心態，對於提高師資水平、辦學實力等，「有多大意義？」人民網認為，今次事件提醒要進一步深入改革教育評價體系，打破「唯學歷」的頑瘴痼疾，「不以博士學歷論英雄」。