1800萬引入23位「菲律賓博士」做教師 湖南邵陽學院：就是湊人數 

出口轉內銷？湖南邵陽學院近日在網站公開計劃引入的國外博士人才名單，23名國外博士都畢業自菲律賓一間私立大學「亞當森大學」的「哲學(教育學)」，其中22人更是「畢業返校」的邵陽學院原教職員，僅1人是「外校引入」；每位博士引入費35萬元(人民幣，下同)，科研啟動費15萬元，過渡性租屋補貼14.4萬元，不需校方解決配偶工作可再獲20萬元，即每引入一位博士最高花84.4萬元，總共超過1,800萬元。

事件引起內地網民熱議，認為「這都是自己學校的教師，送出去鍍金，回來好提升本校教師的博士比例」、「科研經費就是這麼浪費掉的」、「這是赤裸裸教育腐敗，這應該不是個例吧」。還有不少網民猜測，邵陽學院想藉今次「引入大量外國大學博士畢業生」，迅速達到「教育國際化」的辦學要求。

校方：相關博士生新冠疫情爆發後回國上網課

《新京報》周一引述校內多名二級學院院長稱，學校難以引入國內的博士人才，就算高薪也無法吸引人才加盟，因此不得不採取「權宜之計」，2019年在校內選拔一批碩士畢業的教師，前往菲律賓讀博士，惟新冠肺炎2020年在全球爆發，該批教師就陸續回國，透過網課完成學業，期間校方給予每人1,000元左右的必要生活補貼。

校方：提高教師隊伍中博士比例

幾名院長又表示，「這也是沒辦法的辦法，說難聽一點兒，就是湊人數……但確實有利於提高教師隊伍中博士學歷的比例，對以後升級為大學、申請碩士點都有幫助」。至於名單上的博士人才待遇，幾名院長稱，並非一筆過支付，其中科研經費要根據考核發放，而且「這樣的待遇，相比國內其他高校並不高」。

湖南省教育廳相關工作人員表示，已關注到事件，正與學院方面銜接處理。