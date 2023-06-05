186天太空生活 神舟十五號重返地球

經歷半年太空任務，神舟十五號的3名太空人──費俊龍、鄧清明及張陸，從脫離太空站起，返回艙花了超過8小時，終在昨清晨6時33分安全降落內蒙古東風著陸場，3人情況良好，同時帶回逾20公斤實驗樣本返回地球。

返回艙著陸後，航天員十多分鐘後以無線電回報，「我們安全著陸，我們三個人感覺都很好，狀態很好，身體很好。」指令長費俊龍在協助下首先出艙，「首先向祖國人民報告，我們神舟十五號完成了在軌所有工作任務，現在順利回到祖國，我們感覺良好。」鄧清明隨後出艙，先感謝全國人民的關注和鼓勵，「感謝航天一線的所有工作人員180多天的日夜陪伴，實在非常想念家。」最後出艙的張陸說：「我想說能夠回到地球沐在陽光下真的很好的。現在任務結束之後，我們會盡快調整身體，投入訓練，隨時準備再次出征太空。」

