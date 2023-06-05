186天太空生活 神舟十五號重返地球

經歷半年太空任務，神舟十五號的3名太空人──費俊龍、鄧清明及張陸，從脫離太空站起，返回艙花了超過8小時，終在昨清晨6時33分安全降落內蒙古東風著陸場，3人情況良好，同時帶回逾20公斤實驗樣本返回地球。
返回艙著陸後，航天員十多分鐘後以無線電回報，「我們安全著陸，我們三個人感覺都很好，狀態很好，身體很好。」指令長費俊龍在協助下首先出艙，「首先向祖國人民報告，我們神舟十五號完成了在軌所有工作任務，現在順利回到祖國，我們感覺良好。」鄧清明隨後出艙，先感謝全國人民的關注和鼓勵，「感謝航天一線的所有工作人員180多天的日夜陪伴，實在非常想念家。」最後出艙的張陸說：「我想說能夠回到地球沐在陽光下真的很好的。現在任務結束之後，我們會盡快調整身體，投入訓練，隨時準備再次出征太空。」
返抵地球第一餐食家鄉菜
3名太空人出艙後，先由專車送往基地稍事休息，3人在車程中享用半年來第一個地球早餐：費俊龍要了一碗雞湯麵、兩隻煎蛋和青菜；鄧清明則選了家鄉撫州米粉、豬肉大蔥餃子；張陸也吃了家鄉著名的漢壽玉臂藕和常德米粉。3人之後乘搭專機，抵達北京接受檢查和休養。
神舟十五號的186日太空任務，是中國航天史上最長，先後4次出艙也是破紀錄。他們在太空站進行多項實驗，並帶回15項實驗共二十多公斤實驗樣本，包括細胞、線蟲、擬南芥、再生稻等生物樣本，以及多種合金、新型紅外線探測器材料、非晶體薄膜材料等實驗樣本。部分已運抵北京中國科學院空間應用工程與技術中心；生物樣本則將進行分子生物學、細胞生物學、在軌生長發育和代謝等分析，研究太空微重力、輻射對生物的影響。