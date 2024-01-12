1996年舊日曆突受追捧 內地二手平台炒高30倍 原因竟是？

內媒報道，1996年舊日曆忽然於網上二手平台十分搶手，因不少內地網民發現，由於2024年和1996年都是閏年，元旦同為星期一，這意味今年的日曆跟1996年完全一樣。一時間，年輕人中掀起一股「買本舊日曆過新年」的熱潮。有二手交易平台數據顯示，近一周以來，「1996年舊日曆」的搜索量飆升600%，交易量也創下歷史新高，某些日曆的價格更炒高30倍。 雖然這兩年的公曆日期分佈完全相同，但農曆並不相同。如2024年的大年初一是2月10日，而1996年的大年初一是2月19日。

二手平台搜索量飆升600% 一間內地二手平台的工作人員指出，大約從今年元旦開始，1996年的舊日曆每日的交易量，和新發量都有走高的趨勢，1月9日的成交量達到峰值，最多時有超過400人同時在一平台上搜尋「1996年曆」的關鍵字。目前平台上1996年的年曆及年曆製品的均價在94元左右（人民幣，下同），不少商品的價值更飆升超過30倍。若印有迪士尼角色、超人、當時當紅的偶像明星「四大天王」等，價格能抬升更高。