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2024-01-12 15:52:28

1996年舊日曆突受追捧 內地二手平台炒高30倍 原因竟是？

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年輕人中掀起一股「買本舊日曆過新年」的熱潮。有二手交易平台數據顯示，近一周以來，「1996年舊日曆」的搜索量飆升600%，交易量也創下歷史新高，某些日曆的價格更炒高30倍。

年輕人中掀起一股「買本舊日曆過新年」的熱潮。有二手交易平台數據顯示，近一周以來，「1996年舊日曆」的搜索量飆升600%，交易量也創下歷史新高，某些日曆的價格更炒高30倍。

內媒報道，1996年舊日曆忽然於網上二手平台十分搶手，因不少內地網民發現，由於2024年和1996年都是閏年，元旦同為星期一，這意味今年的日曆跟1996年完全一樣。一時間，年輕人中掀起一股「買本舊日曆過新年」的熱潮。有二手交易平台數據顯示，近一周以來，「1996年舊日曆」的搜索量飆升600%，交易量也創下歷史新高，某些日曆的價格更炒高30倍。

雖然這兩年的公曆日期分佈完全相同，但農曆並不相同。如2024年的大年初一是2月10日，而1996年的大年初一是2月19日。

由於2024年和1996年都是閏年，元旦同為星期一，這意味今年的日曆跟1996年完全一樣。

由於2024年和1996年都是閏年，元旦同為星期一，這意味今年的日曆跟1996年完全一樣。

二手平台搜索量飆升600%

一間內地二手平台的工作人員指出，大約從今年元旦開始，1996年的舊日曆每日的交易量，和新發量都有走高的趨勢，1月9日的成交量達到峰值，最多時有超過400人同時在一平台上搜尋「1996年曆」的關鍵字。目前平台上1996年的年曆及年曆製品的均價在94元左右（人民幣，下同），不少商品的價值更飆升超過30倍。若印有迪士尼角色、超人、當時當紅的偶像明星「四大天王」等，價格能抬升更高。

年輕人中掀起一股「買本舊日曆過新年」的熱潮。有二手交易平台數據顯示，近一周以來，「1996年舊日曆」的搜索量飆升600%，交易量也創下歷史新高，某些日曆的價格更炒高30倍。 年輕人中掀起一股「買本舊日曆過新年」的熱潮。有二手交易平台數據顯示，近一周以來，「1996年舊日曆」的搜索量飆升600%，交易量也創下歷史新高，某些日曆的價格更炒高30倍。 年輕人中掀起一股「買本舊日曆過新年」的熱潮。有二手交易平台數據顯示，近一周以來，「1996年舊日曆」的搜索量飆升600%，交易量也創下歷史新高，某些日曆的價格更炒高30倍。 年輕人中掀起一股「買本舊日曆過新年」的熱潮。有二手交易平台數據顯示，近一周以來，「1996年舊日曆」的搜索量飆升600%，交易量也創下歷史新高，某些日曆的價格更炒高30倍。

1996年出生女子 買郭富城海報掛曆留念

不少1996年出生的人們對於此次的舊日曆熱潮反應最為熱烈。1996年出生的李小姐表示，「我想買本自己出生那年的日曆過新年，我還專門對了一下星期幾，感覺特別神奇！有種自前半生都濃縮在一頁日曆紙裡的感覺」，她花了69元買了一張郭富城早年的海報掛曆，作為粉絲的她感到很值得。

還有不少出生於1996年的網友感嘆時光飛逝，「時間過得可真快，1996年我才剛出生」、「有種時空交錯的感覺」、「轉眼已經28年了啊，真不想長大」。

28年周期 2052年又能派上用場

專家指出，其實閏年曆法完全相同的情況並不罕見，每經過一個28年的周期，閏年曆就會完全一樣。不少網民笑稱，今年搶不到1996年的日曆別灰心，多買點今年的日曆，等到2052年又能派上用場了。

 


 

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