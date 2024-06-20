20歲女被父母送精神病院關14年 靠好心人逃出生天

女生患精神疾病治癒多年無法出院

據多家內地媒體報導，近日，有網友發文《一個女孩被關廈門仙岳醫院超10年》，講述一名女生曾患精神疾病，治癒後因父母拒絕簽字，多年來無法出院。知情人士介紹，當事人今年34歲，20歲左右被父母送入仙岳醫院，經治療改善達到出院標準。連年來她多次表達出院訴求，但父母間有家庭衝突，均拒絕辦理出院手續。

據報導，院方和廈門市婦女聯合會（簡稱婦聯）的人士表示，當事人經治療達到出院標準，他們也希望其出院，但因其屬非自願入院，故出院需家屬同意，醫院、婦聯多次通知家屬。另一名患者家屬在得知女孩狀況後，積極為女生奔波救助，最終獲得關注推動問題解決。經多方努力，當事人已於12日辦理出院。

據知情人士透露，女生在十幾位人士陪伴下接受醫生詢問，明確表示不想再繼續呆在醫院裡，要離開醫院，隨後各個部門就現場作證，幫助她辦理出院接出來，村民小組給她提供一套公寓用於暫時居住，沒有回父母身邊。目前，《一個女孩被關廈門仙岳醫院超10年》一文已被刪除。