20歲女被父母送精神病院關14年 靠好心人逃出生天

內地廈門一名女子20歲時患上精神疾病，被父母送入當地精神病院，治癒後父母因家庭衝突拒絕簽字，多年來無法出院。經多方努力，該女子終於在12日辦理出院。
女生患精神疾病治癒多年無法出院
據多家內地媒體報導，近日，有網友發文《一個女孩被關廈門仙岳醫院超10年》，講述一名女生曾患精神疾病，治癒後因父母拒絕簽字，多年來無法出院。知情人士介紹，當事人今年34歲，20歲左右被父母送入仙岳醫院，經治療改善達到出院標準。連年來她多次表達出院訴求，但父母間有家庭衝突，均拒絕辦理出院手續。
據報導，院方和廈門市婦女聯合會（簡稱婦聯）的人士表示，當事人經治療達到出院標準，他們也希望其出院，但因其屬非自願入院，故出院需家屬同意，醫院、婦聯多次通知家屬。另一名患者家屬在得知女孩狀況後，積極為女生奔波救助，最終獲得關注推動問題解決。經多方努力，當事人已於12日辦理出院。
據知情人士透露，女生在十幾位人士陪伴下接受醫生詢問，明確表示不想再繼續呆在醫院裡，要離開醫院，隨後各個部門就現場作證，幫助她辦理出院接出來，村民小組給她提供一套公寓用於暫時居住，沒有回父母身邊。目前，《一個女孩被關廈門仙岳醫院超10年》一文已被刪除。
涉事醫院曾多次因不同糾紛被起訴
這一新聞登上微博熱搜後令許多大陸網友感到震驚和心疼：「電視劇情節出現在現實社會。」「人生有幾個十年呀，可悲可嘆又可惜。」「可能是父母不想她出院後為她負責吧。」「這種當事人受害者可以告她父母虐待子女以及起訴醫院要求精神賠償。」也有網友質疑出院手續不合理：「成年人，醫院也能證明她治癒了，為什麼還要父母簽字才能出院？」還有一些網友表示，「既然女孩已經出院了，大家就不要再去打擾她了，讓她回歸正常生活吧。」
據公開資料，涉事醫院曾因醫療損害責任糾紛，生命權、健康權、身體權糾紛，人身自由權糾紛等被起訴。此前有內地媒體報導，2023年5月19日，廈門市一名25歲女子在該院辦理健康證時遭60歲男醫師猥褻，報警後警方認定涉事醫師利用職務之便實行性侵，開立行政處罰決定書並將其行政拘留5日。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章