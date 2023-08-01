20歲男子離奇失蹤半月留詭異短訊稱「被仙人選中」　父親懸賞10萬人民幣求下落

父親出10萬人民幣尋人

據《極目新聞》報道，7月17日凌晨2時許，20歲的王蔚通過微信給爸爸王宗洪發訊息，內容為「爸，我今天被仙人選中了，我要去一個凡人都去不了的世界，仙人說給我30年時間，我可以回來，如果30年後，我沒有回來，那就證明我死在仙人的世界了，再見了，勿尋勿念！」這條訊息讓家人感到不安與不解，自此王蔚也離奇失蹤。為了找到兒子，王宗洪帶著幾十名親朋好友從昭通威信老家來到昆明，四處尋找，然而半個月過去，仍沒有一絲一毫的線索。

據悉，當晚10時43分許，王蔚獨自一人走出住宿大樓，在路邊掃碼使用一輛共用單車，後來又在幾公里外搭乘了一輛計程車到達滇池海埂大壩附近；17日凌晨0時47分許，王蔚沿著海埂大壩一側走廊，進入一片小樹林；2時許，王蔚通過微信給爸爸王宗洪發了那條非常詭異的資訊後，從此「人間蒸發」。家人曾聯繫昆明藍天救援隊和文山的一支民間救援隊搜尋過小樹林周邊區域，還動用聲納等設備進行了水下探測，但並未找到失聯者。王家儘管並不富裕，但未放棄尋找兒子下落，願意出10萬元人民幣尋人，並呼籲民眾如果有任何線索，請及時與警方聯繫。相關消息引發網友議論紛紛，推測可能原因「有可能遇害，手機資訊不是本人發的」、「加入傳銷或者邪教了吧」、「不會被拐去泰國緬甸了吧」、「是不是菌子中毒了！」

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