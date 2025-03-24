2000年0時0分出生 千禧第一B「千千」猝死年僅25歲

據千千的兄長在網上悲痛寫道，千千是因心源性猝死，「病發得很突然」，「妹妹，一路走好，我純真善良的好妹妹，你終於在人間渡完了所有劫難，到了最後也終於懂得，你的靈魂有多麽孤獨，但你的人生經歷也很精彩了，最後終於在光芒中解脫，哥哥也算是你生命最後時刻陪伴在你離開的人，我們今生緣未盡，來生再續緣，去自由飛行吧，我的小天使，千千下輩子見。」哥哥還告知千千是山西長治人，從照片中可以看出，千千不僅長得漂亮，還多才多藝，父母從小就培養了她很多興趣愛好，長大後更是走上了音樂道路，有時還會登台表演。

兄長還把當年千千出生時登上報紙的照片發了出來，從中得知，千千母親是一名老師，1999年12月31日下午3點多，千千母親被推進產房，但是小寶寶在母親的腹中就是不肯出來，直到深夜23點59分，在大家的倒數計時中，千千卡著零點準時出生，成為了「世紀嬰兒」，體重7斤多，也因此母親給女兒取名「千千」，既紀念千禧年，又寄託了她堅韌不拔的期許。

千千一直在大眾關注中成長，長大後愛好繪畫、創作音樂，還考取了潛水證。千千的母親稱，「感謝大眾對愛女的關愛和悼念，千千雖是我們的女兒，但她以千禧寶寶、世紀嬰兒的身份降生，意味著她不僅僅是屬於我們這個小家庭，她的生命屬於新千年、21世紀，屬於全世界熱愛生命、勇敢追夢、渴望和平康寧的人民。她伴隨著新千年的鞭炮聲，在人們的歡呼聲中降生，如今又在人們的關愛祈願聲中歸去，這是大家給到千禧寶貝的人間禮遇，謝謝大家。」