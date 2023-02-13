2023兔年｜盤點中國那些另類的兔子 沙漠比卡超竟是「兔」？

2023兔年看「兔」｜「是貓不是兔」兔猻 被稱作「兔子」的貓大家見過嗎？說的正是出沒於青藏高原的兔猻了。 兔猻雖然名字含有「兔」字，但卻和兔子沒有半點關係，相反，兔猻是一種貓科動物。

由於兔猻一般生活在戈壁、荒漠等地帶，為了抵禦惡劣的氣候環境，牠擁有現存貓科動物中最厚實的毛皮，尤其是肚子和尾巴，確保牠們不會在冰天雪地中被凍傷。 另外，兔猻還有一個十分鮮明的外貌特徵，那就是牠們那對鈍圓形的扁耳朵了。 為了在捕獵時能方便躲藏和突襲，兔猻的耳朵不像家貓般直立，而是扁扁的、相距較遠，搭配蓬鬆的毛髮及小短腿，呆萌憨厚的樣子深受人們喜愛。

2023兔年看「兔」｜「天山精靈」伊犁鼠兔 説起中國最珍貴的動物，相信大家會不約而同地聯想到「國寶」大熊貓，但原來還有一種長相奇特的兔子，其珍稀程度能和大熊貓比擬，它們就是擁有「天山精靈」之稱的伊犁鼠兔。 伊犁鼠兔之所以被稱作「天山精靈」，是因為牠們只生活在新疆天山山脈，是中國特有物種，1983年才首次被發現。

伊犁鼠兔體型嬌小，卻長有大大的圓耳朵，灰色的皮毛上散落些棕色斑點，行為與兔子很相似，主要棲息在海拔2,800米至4,100米之間的天山高寒裸岩地帶，以雪蓮、紅景天、金蓮花等高山植物作為食物。 由於生存條件惡劣、天敵、全球暖化等因素，伊犁鼠兔近年數量銳減，正處於瀕危狀態。 為保護這些可愛的鼠兔，研究人員於天山山脈建立起自然保護區，每年7月24日，也被世界自然保護聯盟（IUCN）列為「拯救伊犁鼠兔日」。 2023兔年看「兔」｜海裏的「兔子」海兔 除了陸地上的兔子，原來大海裏也有一種「兔子」。 這種在海裏生活的「兔子」名叫海兔，但牠們並非真正的兔子，只是因頭上的觸角長得像兩隻兔耳朵而得名。