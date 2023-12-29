2024跨年｜上海寶格麗酒店豪華套房一晚收逾30萬元　網民：貧窮限制了想像

據《每日經濟新聞》報道，查詢寶格麗酒店官方小程式發現，如入住有天際線及外灘景觀的「寶格麗套房」，跨年一晚住宿預訂價格最高已達303962.21元人民幣（約34.3萬港元）。美團APP上顯示，上海寶格麗酒店的住宿一直到2024年6月底都可預訂（平台顯示僅支援預訂近半年的房間）。

其中，高級城市景觀房內可欣賞到從城市花園、蘇州河到上海城市中心的全景視野，豪華外灘景觀套房能直接欣賞外灘歷史建築群風貌，以及上海標誌性建築東方明珠電視塔。

寶格麗酒店為全球知名豪華連鎖酒店品牌，以獨特義大利風格和奢華設計而聞名，上海寶格麗酒店於2012年規劃建設，酒店建築主體為一座48層塔樓，以及改造後上海總商會舊址。2018年開業，一直是靜安區蘇河灣乃至上海的網紅頂級酒店。

再過幾天就要迎接2024，上海寶格麗酒店（Bulgari Hotel Shanghai）的跨年夜住宿預訂價格已經飆升至一晚30萬元人民幣（約33.9萬港元），讓不少網友直呼「果真貧窮限制想像」。

據悉，金峰水泥25日才以24.3億人民幣（約27.5億港元），從華僑城（亞洲）控手中買下寶格麗酒店，酒店預訂部的工作人員告訴《海報新聞》記者，目前飯店正常運作中，只要平台上可以預訂，飯店方就可以保證入住。

「夠我小縣城一套房」

公開資訊顯示，上海寶格麗酒店的客房價格一直居高不下，大部分客房的常規價格一晚在6,000至8000元人民幣（約6,777至9,035港元），是普通五星級酒店客房價格的3至4倍。

對於「天價」房價，不少網友紛紛驚呼表示「貧窮限制了我的想像」、「夠我小縣城一套房」、「原來有錢人的世界僅僅排除了我是嗎」、「這一宿花了我七年的工資」、「就我消費降級了是吧」。

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