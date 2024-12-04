2025年「大年三十」後將消失5年　專家解釋原因

今年農曆龍年除夕在2024年2月9日，也是近幾年「最後一個大年三十」，接著從2025年到2029年，連續5年都是「大年二十九」，這些日子分別為「2025年1月28日、2026年2月16日、2027年2月5日、2028年1月25日和2029年2月12日」。農曆歷法中，農曆月主要根據月亮陰晴圓缺變化的週期而制定，來計算一個月的天數，在天文學上被稱為「朔望月週期」。

專家：連續 5 年無年三十屬正常現象

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超解釋，月球繞地球轉動一週的過程中，從地球上看，月亮呈現出不同相貌。當月球和太陽的地心視黃經相等時，在地球上看不見月亮，這個時刻的月相稱為朔，當天稱為朔日，是每個農曆月的初始日，稱為農曆初一在每個農曆月都會出現。從一個朔到下一個朔就是農曆的一個月，被稱為「朔望月」，平均長度29.53天，但朔望月的長度並不固定，本世紀內最短為29.27天，最長有29.82天。取其整數，農曆月分為大月和小月，前者30天，後者29天。如果臘月(農曆12月)剛好碰上農曆小月，大年三十就會「消失」。由於農曆月的安排取決於實際月相，大、小月排列與公曆月有所不同，有時也會出現練續2個大月或2個小月的情況，王科超表示：「根據長時間的統計來看，有年三十的比例略高一些，連續5年沒有年三十也屬正常現象，但較為少見」。