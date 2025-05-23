2025深圳文博會｜8大展區 120場新品發布 遊玩亮點率先看

本屆文博會以線下為主、線上同步的方式舉行。8大展館中，3大為綜合展包括文化產業綜合展A（9號館）、B（11號館）及粵港澳大灣區文化產業創新展（13號館），而5大專業展包括國際文化貿易展（10號館）、非遺 · 老字號 · 工藝美術展（12號館）、影視 · 出版 · 版權 · 遊戲電競展（14號館）、文旅融合 · 文化消費展（15號館）和藝術 · 設計 · 國潮展（16號館）。

文博會有看、有吃、有買，有玩，現在就來推介當中的亮點。 深圳文博會｜AI吉祥物「小水滴」 大會「導賞員」 在看的方面，文博會有超過120項新品發布，當中，大會吉祥物「小水滴」今年便升級為AI小水滴。 由文博會與億家億伴智慧科技共同打造的AI導覽吉祥物—AI小水滴，將於文博會10號館「文創中國」展區全球限量首發。

AI小水滴開創「AI+文創」、「AI+導覽」、「AI+研發」三大創新模式。 「AI+文創」模式下，吉祥物「小水滴」加入融合生成式AI與情緒運算技術，能與使用者自然對話交流。其內建的「文化基因庫」涵蓋非遺、文博歷史等多元內容，結合個人化演算法，讓吉祥物變成一個文化知識寶庫。 「AI+導覽」實現了三大技術革新：利用NFC技術精準識別展位，能為參觀者提供深度指引；採用對談方式，引導觀眾主動探索；此外，支持中英雙語實時互譯，助力中國文化走向世界。 「AI小水滴」還首創「AI伴學系統」，打造「AI+研學」模式，透過漸進式知識圖譜適配全學齡段，能記錄學習軌迹並產生報告，成為學習機器人。 深圳文博會｜多項「首發」 中國科技與西方國寶級文創兼備 今次的深圳文博會，有多項「首發」、「首秀」值得期待。 在科技方面，全國首個載人無人駕駛技術的低空無人駕駛飛行器EH216-S模型將首次亮相、深圳雲洲數字將首發國內首個對話式開發者AI大模型、虛擬實境領先企業北京PICO（小鳥科技）將全球首發沉浸式互動體驗大空間項目《太空體驗奧德賽》先行版。

在國際文化方面， 186件珍稀琥珀藝術藏品將首次亮相文博會、意大利官方授權達文西數位化復活項目、埃及國寶級文創Konouz(卡諾佐)，以及德國法蘭克福書展兒童圖書及建築類獲獎書籍中國首展等多個重磅新項目、新產品將首次亮相第二十一屆文博會。 深圳文博會｜文創中國 AI、機器人成為熱話 「文創中國」主展區（10號館）以「文創的數智心跳」為策展主題，面積達3,000平方米的超大空間匯集來自全國各地的文化殿堂和文創IP。

中國工藝美術館（中國非物質文化遺產館）、中國國家博物館、甘肅省博物館、三星堆博物館、寶雞青銅器博物院、敦煌研究院、敦煌博物館等重量級文化場館都將亮相，聯合展示中華文化的深厚底蘊和多元魅力。 必看的有「文創中國」展區的機器人和AI，有樂聚機器人、元蘿蔔機器人、新疆三力智能機器人、騰訊「了不起的甲骨文」等一系列科技前沿的企業，展示最新的機器人技術和文創應用。 深圳文博會｜電競動漫 遊戲迷天堂 玩樂方面，遊戲電競展區（14號館）以一系列電競動漫比賽吸引眼球。參展商有中國頭部影游綜合體——完美世界，全球頭部上市遊戲企業——三七互娛、國家文化出口重點企業、領先的全球化IP遊戲運營商——中手遊、圍繞原創IP打造動畫、漫畫、遊戲、小說等產品的二次元文化互聯網企業——上海米哈遊等，均是備受年輕人追捧的企業。 B站等力推「國創」出海的娛樂平台企業，也將帶來讓全球無數網友追看的微短劇。

現場還有一系列電競比賽，分別有2025亞太電子競技大賽《街頭霸王》、頂尖格鬥家爭霸賽《王者榮耀》，以及全亞太區最強戰隊冠軍爭奪戰等，非常吸睛。 必打卡的有Cosplay方陣巡遊、元宇宙全息劇場，以及腦電波繪畫等。 深圳文博會｜首設國際美食區 中外美食兼備 文博會當然少不了美食。今年新設有國際美食展區（10號館），組織全球各地特色美食，感受各地的風土人情。