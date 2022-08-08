2035去台灣｜百度地圖顯示京台高鐵路線圖 新竹站、台北站「待通車」

解放軍連日圍繞台島實戰演習之際，百度地圖逐漸變化，先是將「台灣」正式列作「台灣省」，如今還正式顯示建設中的「京台高鐵」路線圖。內地不少網民認為，去年底爆紅大陸歌曲《2035去台灣》歌詞講述的「坐上那動車去台灣，就在那2035年」，不日就會實現。
《北京日報》指，百度地圖目前已可顯示京台高鐵路線圖。根據《北京日報》相關截圖，可見建設中的京台高鐵已從北京通至福建福州站，尚有跨台灣海峽段及之後的新竹站和台北站待通車。
微博網民：坐高鐵去台灣的願望一定會實現
微博網民紛紛表示，「看到這個新聞不自覺激動起來」、「坐著高鐵去台灣，這個願望是一定會實現的」、「 《2035去台灣》是不是要提前了」、「這輩子多了個清單，從北京坐火車去台北」。
有網民就指出，「圖沒更新，福州到平潭島的已經通車，就差平潭到台北的最後一段海底隧道了，期待快點動工」。還有網民質疑不化算，「這麼遠的距離，成本得千億以上了」。
微博百度合作徵求台灣實景照 打造「台灣省實景地圖」
另一邊廂，新浪微博與百度昨共同發起「一起共建台灣省實景地圖」照片徵求活動，即日起至本月25日在微博上發布自己拍攝的台灣實景照片和相關位置，百度地圖就有可能將照片選入「台灣省實景地圖」，參與的網民更自動參加抽獎。
大陸早已規劃興建京台高鐵/高速公路，2020年底通車和啟用的「福(州)平(潭)鐵路」及「平潭海峽公鐵大橋」，已將北京至福建福州的高鐵和高速公路延長至距台灣本島最近的平潭島，打通「京台高速的咽喉部分」，接下來只要相關方面配合，京台高鐵/高速就能實現平潭島至台北的跨海段。
大陸計劃2035年建成福州至台北交通網絡支線
去年3月，大陸印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，提出到2035年要建成約70萬公里交通網絡，主骨架為「6條主軸」、「7條走廊」、「8條通道」，其中「京津冀——粵港澳主軸」的支線之一正是「福州至台北」，坊間遂出現「2035去台灣」之說。