2035去台灣｜百度地圖顯示京台高鐵路線圖 新竹站、台北站「待通車」

解放軍連日圍繞台島實戰演習之際，百度地圖逐漸變化，先是將「台灣」正式列作「台灣省」，如今還正式顯示建設中的「京台高鐵」路線圖。內地不少網民認為，去年底爆紅大陸歌曲《2035去台灣》歌詞講述的「坐上那動車去台灣，就在那2035年」，不日就會實現。

《北京日報》指，百度地圖目前已可顯示京台高鐵路線圖。根據《北京日報》相關截圖，可見建設中的京台高鐵已從北京通至福建福州站，尚有跨台灣海峽段及之後的新竹站和台北站待通車。

微博網民：坐高鐵去台灣的願望一定會實現

微博網民紛紛表示，「看到這個新聞不自覺激動起來」、「坐著高鐵去台灣，這個願望是一定會實現的」、「 《2035去台灣》是不是要提前了」、「這輩子多了個清單，從北京坐火車去台北」。

有網民就指出，「圖沒更新，福州到平潭島的已經通車，就差平潭到台北的最後一段海底隧道了，期待快點動工」。還有網民質疑不化算，「這麼遠的距離，成本得千億以上了」。