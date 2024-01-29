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2024-01-29 13:13:01

23歲工程師深圳拔智慧齒後顱內出血 開腦搶救兩周後亡

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湖南一名23歲男子畢業後，到深圳擔任汽車工程師，惟去年到當地醫院拔智慧齒後，在拍X光片的診室內突然暈倒，轉到急診科診治期間出現噴射狀嘔吐及抽搐。他要接受開顱手術，兩周後不治身亡。當地衛健部門已介入調查事件。

湖南一名23歲男子畢業後，到深圳擔任汽車工程師，惟去年到當地醫院拔智慧齒後，在拍X光片的診室內突然暈倒，轉到急診科診治期間出現噴射狀嘔吐及抽搐。他要接受開顱手術，兩周後不治身亡。當地衛健部門已介入調查事件。

內地傳媒報道，湖南一名23歲男子畢業後，到深圳擔任汽車工程師，惟去年到當地醫院拔智慧齒後，在拍X光片的診室內突然暈倒，轉到急診科診治期間出現噴射狀嘔吐及抽搐。他要接受開顱手術，兩周後不治身亡。當地衛健部門已介入調查事件。

湖南一名23歲男子畢業後，到深圳擔任汽車工程師，惟去年到當地醫院拔智慧齒後，在拍X光片的診室內突然暈倒，轉到急診科診治期間出現噴射狀嘔吐及抽搐。他要接受開顱手術，兩周後不治身亡。當地衛健部門已介入調查事件。 湖南一名23歲男子畢業後，到深圳擔任汽車工程師，惟去年到當地醫院拔智慧齒後，在拍X光片的診室內突然暈倒，轉到急診科診治期間出現噴射狀嘔吐及抽搐。他要接受開顱手術，兩周後不治身亡。當地衛健部門已介入調查事件。 湖南一名23歲男子畢業後，到深圳擔任汽車工程師，惟去年到當地醫院拔智慧齒後，在拍X光片的診室內突然暈倒，轉到急診科診治期間出現噴射狀嘔吐及抽搐。他要接受開顱手術，兩周後不治身亡。驗屍報告顯示，王奧紀是自發性顱內出血，導致多器官功能衰竭死亡。

長出智慧齒後 發炎疼痛兩個月

死者為汽車工程師王奧紀，他去年7月30日因牙齒發炎疼痛，獨自到深圳市大鵬新區葵涌人民醫院口腔科拔牙。門診病歷顯示，他長出智慧齒後反覆發炎疼痛兩個月，現在「右下阻生齒萌出，要求拔除」，他否認有高血壓、心臟病、糖尿病等病史。醫生在局部麻醉下給他拔了兩顆牙，當時並無不適，但後來拍全景X光片時一度暈倒，及後表示自己曾有過突然暈厥的歷史。

自發性顱內出血 致多器官功能衰竭亡

急診科醫生經電腦斷層掃描檢查發現其顱內出血，轉到深圳市坪山區人民醫院神經醫學科搶救，進行了2小時的開顱手術，及後進入深切治療病房持續昏迷，至8月12日宣告死亡。

家屬索賠180萬 院方還價60萬

驗屍報告顯示，王奧紀是自發性顱內出血，導致多器官功能衰竭死亡。其遺體仍存放在深圳市殯儀館，至今尚未火化。家屬稱王奧紀身體一直非常健康，事發前一個月單位體檢時也顯示一切正常，懷疑醫院在治療過程中存在過錯，索賠180萬元（人民幣，下同），但院方初判拔牙和死亡沒直接因果關係。家屬其後願承擔部分責任，但仍要求醫院賠償60萬元，深圳市大鵬新區教育和衞生健康局正調查事件。
 

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