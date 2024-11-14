23歲福建女生為賺錢狂打4份工每天只睡4小時　內地網友感心疼

內地福建一名23歲女生為賺錢狂打4份工，一天只睡不到4小時，一年不到存了十萬人民幣，她表示自己從小就喜歡存錢，而且這不是她存的第一個十萬。這一新聞登上熱搜後，令不少內地網友感到心疼。
為同時做4份工王小姐需每天凌晨4點起床
據內地媒體《錢江視頻》14日報導，23歲的王小姐來自內地福建省廈門，她的全職工作是在餐飲店打工，每天凌晨5點半上班、下午5點半下班，有午休時間。同時，她有2份兼職，分別在糖水鋪和電影院，時間安排較為靈活。
此外，王小姐還有1份自媒體的工作，她會在正職工作的午休時間整理貨物和做直播，分享她擺攤要賣的東西，通常都安排在晚上。
為了同時做這4份工，王小姐需要每天凌晨4點起床，忙到晚上12點半左右睡覺，一個月的工作收入加起來約為1萬元人民幣。
如沒有兼職月薪僅2000人民幣會活得更累
王小姐在社群平台抖音上分享自己的打工日常後，已吸引到5.2萬粉絲。在接受採訪時，她表示如果沒有去兼職，正職的月薪僅有2000人民幣會活得更累，「工作就是為了賺錢」，雖然她承認自己確實很累，「但你賺到了，再累一點也不會怎麼樣。」
對此，不少大陸網友紛紛表示心疼：「這麼拼，才十萬！」「用健康身體換錢不划算啊妹妹……」「身體真的吃得消嗎？」也有人對她的勤勞表示欽佩，紛紛送上祝福：「希望她能早日實現打一份工就有一萬收入吧。」「是個很勵志的女孩，點讚！」
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