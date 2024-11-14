23歲福建女生為賺錢狂打4份工每天只睡4小時 內地網友感心疼

內地福建一名23歲女生為賺錢狂打4份工，一天只睡不到4小時，一年不到存了十萬人民幣，她表示自己從小就喜歡存錢，而且這不是她存的第一個十萬。這一新聞登上熱搜後，令不少內地網友感到心疼。

為同時做4份工王小姐需每天凌晨4點起床

據內地媒體《錢江視頻》14日報導，23歲的王小姐來自內地福建省廈門，她的全職工作是在餐飲店打工，每天凌晨5點半上班、下午5點半下班，有午休時間。同時，她有2份兼職，分別在糖水鋪和電影院，時間安排較為靈活。

此外，王小姐還有1份自媒體的工作，她會在正職工作的午休時間整理貨物和做直播，分享她擺攤要賣的東西，通常都安排在晚上。

為了同時做這4份工，王小姐需要每天凌晨4點起床，忙到晚上12點半左右睡覺，一個月的工作收入加起來約為1萬元人民幣。