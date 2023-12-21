24歲港女赴台為詐騙集團打工 吃喝玩樂IG「晒命」 台警循限時動態拉人(有片)

台灣傳媒報道，新北一名男子誤信網上投資廣告，遭騙去135萬新台幣（約34萬港元），當地警方鎖定取款車手為一名24歲香港籍蔡姓女子，及後發現她在台灣旅行，及上傳吃喝玩樂照片至社交平台Instagram(IG)的限時動態，於是循照片地點將其逮捕。

案情指，該名於新北市三峽區居住的38歲王姓男子，在網上看到投資廣告，依指示下載詐騙集團提供的手機程式進行操作，先賺得10萬新台幣獲利，嘗到甜頭的他信以為真，再度投入135萬元新台幣，惟必須面交現金。詐騙集團及後派24歲香港蔡姓女子，佯裝成「外派專員」上門取款，王男及後接獲警方通知，指之前匯款帳戶遭到警示，才驚覺遭詐騙。