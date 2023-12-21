24歲港女赴台為詐騙集團打工 吃喝玩樂IG「晒命」 台警循限時動態拉人(有片)

台灣傳媒報道，新北一名男子誤信網上投資廣告，遭騙去135萬新台幣（約34萬港元），當地警方鎖定取款車手為一名24歲香港籍蔡姓女子，及後發現她在台灣旅行，及上傳吃喝玩樂照片至社交平台Instagram(IG)的限時動態，於是循照片地點將其逮捕。
案情指，該名於新北市三峽區居住的38歲王姓男子，在網上看到投資廣告，依指示下載詐騙集團提供的手機程式進行操作，先賺得10萬新台幣獲利，嘗到甜頭的他信以為真，再度投入135萬元新台幣，惟必須面交現金。詐騙集團及後派24歲香港蔡姓女子，佯裝成「外派專員」上門取款，王男及後接獲警方通知，指之前匯款帳戶遭到警示，才驚覺遭詐騙。
警方調查後鎖定蔡女身份是香港入境旅客，周二(19日) 搜尋到該女的 IG 限時動態，發現在三峽老街逛街吃喝玩樂及往廟宇求籤，及留言「倒數二天自己一個人的旅行」。警方立即循IG照片到各店尋人，最後在一間杏仁茶鋪前將其拘捕，身上起獲大批偽造投資公司的證件、犯案用的手機及贓款1萬元。
住大埔無正職 IG照片均為吃喝玩樂
台媒報道，蔡女住香港大埔，平時並無正當工作，IG大多只是吃喝玩樂的照片。蔡女供稱上月26日入境台灣，此前透過網上加入詐騙集團，到台灣當車手，全程免費住宿，日賺500港元，她接收集團指示拿取偽造的工作證、收據、印章，前往各地擔任面交車手，由於她長相亮麗、嗓音甜美，較易取得受害人信任。
她此次來台為期四周，原定近期返港，被捕時準備在三峽老街買紀念品分享給好友。目前，台灣警方已依詐欺、洗錢法移送蔡女至新北地檢署偵辦，同時追查其他共犯。