24歲醫生炒車亡 父母助完成「最後使命」捐器官救5人

重慶一名醫生上月騎電單車時發生車禍搶救無效身亡，最終父母助他遺愛人間，捐出器官救助5人，「我兒子一直說當醫生就要救死扶傷，那我們就最後幫他一次，讓他完成自己的心願」。

24歲醫生羅嗣政於重慶定居，8月4日休假回老家湖北騎電單車外出時發生車禍，父母趕到醫院時，他已經進入深度昏迷，最終因搶救無效離開人世。不少醫生對著羅嗣政的遺體鞠躬，感謝他，亦有不少醫生流下眼淚。 兩年前，羅嗣政從醫學院畢業，成為雲陽縣一家醫院的外科醫生，母親回憶，兒子很喜歡醫生的工作，覺得救死扶傷是很值得驕傲的事情，「他一直很忙，很少能休假回家」。

「他最後一次救死扶傷」 在兒子最後時刻，父母經過反覆考慮並與家人商議後，最終決定幫助兒子捐獻器官，「如果把嗣政的器官捐獻出去，那他就不是完全離開我們了。」想到兒子當初決定當外科醫生的初衷，就更加堅定他們的決定，「他覺得當醫生可以去救別人，是能真真切切幫助到別人的，我們都為他感到驕傲。這次捐獻，就相當於是他最後一次救死扶傷了。」 8月11日，羅嗣政父母在重慶市紅十字會器官捐獻協調員的見證下，在器官捐獻親屬同意書上簽下了自己的名字，替兒子在這世間留下了一份特殊的禮物。最終，羅嗣政成功捐出了1枚肝臟、2枚腎臟、1枚心臟、1枚角膜，為5名患者帶去了新的希望。

