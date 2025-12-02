25歲江蘇男每日工作13小時疑過勞死　公司火速設「離職」

一名25歲男子在江蘇一家醫療器材科技公司上班，日前被人發現倒在租屋處，送院一周後不治。家屬控訴近4個月來，死者每天工時都在13個小時，質疑是「過勞死」，令人心寒的是，男子去世僅2小時後就被公司設為「離職」狀態。 據《羊城晚報》、《華商報》等傳媒報道，家鄉在陝西韓城的小樂，2024年4月18日與無錫某醫療器材科技公司簽署《普通高等學校畢業生就業協議書》，成為該公司口腔醫療設計部員工。今年7月，因表現優異升職為高級技工。

昏迷前一日 工作至晚上11時 10月30日下午4時許，小樂在上班期間嚴重上吐下瀉，一度向組長反映身體不舒服，想把部份手頭上工作交給同事分擔，但未受到重視，一直堅持到當晚11時多下班才離開。隔天下午小樂沒按時上班也沒請假，主管派人到宿舍查看，發現小樂已昏迷不醒。

雖經醫院盡力搶救，但小樂仍因外傷性腦部損傷於一周後不治身亡。家屬梳理小樂出事前的工作狀態，發現他近4個月每天的平均工作13小時，8月最高可達14.8小時。 多次累到流鼻血 小樂姊姊孫女士向記者控訴，弟弟生前多次吐露「累到流鼻血、嘴裡滲血」，懷疑過勞與病情遭忽視導致悲劇，但公司堅稱小樂「自行摔倒受傷」，不同意為工傷，11月8日上午10時50分小樂去世，僅僅2小時後就發現小樂已被部門單位設定為離職狀態。