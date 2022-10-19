25萬賣結拜兄弟去柬埔寨「全拆」器官 台灣3蛇頭落網 檢方求處重刑

柬埔寨「殺豬場」摘器官真的存在？台灣桃園地方檢察署查獲，3名男女誘騙一名男子到柬埔寨，聲稱是從事高薪行政工作，並在出發前以防疫為由，安排男子進行肝臟、腎臟、X光等健康檢查，暗地裡則與柬埔寨的人體器官買家談妥以100萬元(新台幣，下同)(約25萬港元)「賣豬仔」，對話中更提及「全拆」，即摘取心、肝、腎、眼角膜等全數可用器官。幸男子抵達柬埔寨後買家變卦，男子僥倖逃過一劫回台。

台灣傳媒引述桃園地檢署指，涉案的31歲姓謝男子、27歲姓蔡男子及25歲姓林女子，與另案姓王男子(已被嘉義地檢署羈押，案件偵辦中)，共同組織人口販運集團，其中謝男負責尋找「貨源」，蔡男及王男負責管理監督受害人出境，林女負責尋找買家。

疑犯以高薪行政工作誘契弟去柬埔寨

桃園地檢署早前調查一宗詐騙案時，發現林女手機內有介紹一名姓黃男子去柬埔寨「摘除器官」的訊息，於是深入調查。最初黃男三緘其口，在檢察官多次細心勸慰下才指證疑犯，令案件有所突破。

檢方指出，林女先在去年聯絡上柬埔寨的姓葉人體器官買家，談妥以100萬元交易——「豬仔」登機後支付50萬元，抵埗後4小時內支付尾數；然後林女找上謝男和蔡男，承諾兩人事成後各有10萬元報酬。謝男遂於今年7月找上結拜多年的姓黃契弟，聲稱介紹其到柬埔寨從事一份月薪六七萬的行政工作。

黃男信以為真，聽從其安排做各項身體檢查，並交出身份證等讓謝男為其辦理護照和購買機票，於7月27日在王男「送機」下，獨自登上前往柬埔寨的班機。

人體器官買家突終止交易 稱找到其他貨源

沒想到黃男抵達柬埔寨後，買家突然拒絕與林女等人交易，稱已找到其他貨源。黃男最終知悉受騙，逃回台灣，惟遭到謝男以兄弟情誼威脅不得供出內情。

桃園地檢署今日按人口販運防制法「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪」及刑法「意圖營利以詐術使人出境罪」起訴林女等3人，批評3人不顧他人性命，誘騙黃男到柬埔寨供人摘取器官，且相關對話中提及「全拆」，「罔顧人命至極」，有關行徑駭人聽聞，罪行重大，加上威脅黃男不得供出其罪行，態度惡劣，建議法院從重量刑。

桃園地檢署又指，會持續加強查緝並嚴辦重懲不法犯罪集團，以維護民眾安全，並呼籲民眾面對海外高薪求職廣告或訊息，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當，危及自我人身安全。

