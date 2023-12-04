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中國
2023-12-04 17:12:31

26歲男每日熬夜打機10小時 手肘生出過千粒「珍珠」

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長沙26歲男每日熬夜打機10小時 手肘生出過千粒「珍珠」

長沙26歲男每日熬夜打機10小時 手肘生出過千粒「珍珠」

內媒報道，湖南長沙一名26歲男子因經常熬夜打手機遊戲，一日玩長達10小時，導致左肘關節腫脹、無法伸直及彎曲。意識到問題的嚴重性後，男子赴醫院檢查，醫生發現其肘關節內長出過千粒「珍珠」狀顆粒，並診斷為滑膜軟骨瘤病。醫生提醒玩手機一小時左右，需起身活動放鬆。

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報道指該名26歲男子自高中時期便沉迷手遊，讀大學後更難以自拔，每日晚飯過後便機不離手，一玩便超過67小時；上班後為了令遊戲排名更靠前，更會捱夜玩手機，每日遊戲時間達10小時以上。惟兩年前開始男子發現左手肘關節位置出現腫脹，可摸到關節周圍有多個腫塊，關節亦難以伸直及彎曲，但因為未有影響生活因而懶理。

最近穿衣洗澡困難 需做微創手術已出院

直到最近病情惡化，穿衣、洗澡都感到困難，因此決定就醫。醫生經電腦斷層掃描檢查，確診男子患上罕見良性腫瘤「滑膜軟骨瘤」，通過微創手術，於左手肘關節處取出逾千顆，如同如「珍珠」般的軟骨骨瘤，術後留院數日便已出院。

罕見良性病變  較易出現於30歲至60歲男

據介紹，滑膜軟骨瘤病是一種多發生在關節腔內，也是一種比較罕見的良性病變。這種病以關節滑膜、肌腱腱鞘滑膜及滑囊內形成多個軟骨結節為特點。滑膜軟骨瘤病就是由滑膜形成軟骨結節，可帶蒂生長也可能脫落到關節腔形成遊離體（關節鼠），進入關節腔內受關節液滋養，逐漸長大，後期可發生鈣化或骨化。該病多發生於身體各種關節位置，常見於膝關節、髖關節、肘關節及肩關節，較易出現於30歲至60歲之間男性。

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玩一小時應起身活動放鬆

長沙市中心醫院運動醫療、關節骨科主任醫師余敏建議，玩手機一個小時左右，起身活動一下，遠眺前方，放鬆雙眼，同時活動一下肩頸、手肘和膝關節，緩解疲勞。如感覺到關節腫脹，活動受限，甚至可摸到腫塊等問題，建議及時就醫。

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