26歲男每日熬夜打機10小時 手肘生出過千粒「珍珠」

長沙26歲男每日熬夜打機10小時 手肘生出過千粒「珍珠」

內媒報道，湖南長沙一名26歲男子因經常熬夜打手機遊戲，一日玩長達10小時，導致左肘關節腫脹、無法伸直及彎曲。意識到問題的嚴重性後，男子赴醫院檢查，醫生發現其肘關節內長出過千粒「珍珠」狀顆粒，並診斷為滑膜軟骨瘤病。醫生提醒玩手機一小時左右，需起身活動放鬆。

報道指該名26歲男子自高中時期便沉迷手遊，讀大學後更難以自拔，每日晚飯過後便機不離手，一玩便超過6、7小時；上班後為了令遊戲排名更靠前，更會捱夜玩手機，每日遊戲時間達10小時以上。惟兩年前開始男子發現左手肘關節位置出現腫脹，可摸到關節周圍有多個腫塊，關節亦難以伸直及彎曲，但因為未有影響生活因而懶理。

最近穿衣洗澡困難 需做微創手術已出院 直到最近病情惡化，穿衣、洗澡都感到困難，因此決定就醫。醫生經電腦斷層掃描檢查，確診男子患上罕見良性腫瘤「滑膜軟骨瘤」，通過微創手術，於左手肘關節處取出逾千顆，如同如「珍珠」般的軟骨骨瘤，術後留院數日便已出院。 罕見良性病變 較易出現於30歲至60歲男 據介紹，滑膜軟骨瘤病是一種多發生在關節腔內，也是一種比較罕見的良性病變。這種病以關節滑膜、肌腱腱鞘滑膜及滑囊內形成多個軟骨結節為特點。滑膜軟骨瘤病就是由滑膜形成軟骨結節，可帶蒂生長也可能脫落到關節腔形成遊離體（關節鼠），進入關節腔內受關節液滋養，逐漸長大，後期可發生鈣化或骨化。該病多發生於身體各種關節位置，常見於膝關節、髖關節、肘關節及肩關節，較易出現於30歲至60歲之間男性。