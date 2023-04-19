2600年神木「古楠木王」遭盜採　法院只罰50萬 網友有意見了

自古以來，木材一直具有高經濟價值，更遑論存活上千年的神木。貴州有一樹齡達2,600年的楠木「古楠木王」，被當地人奉為神樹，但2022年遭不肖山老鼠盜採，損毀嚴重。18日貴州省高院發布判決結果，被告15人需承擔修復費用以及懲罰賠償金44萬元人民幣（約50萬港元），11人遭追究刑事責任。然而，相較於該山老鼠集團近年獲利就至少41萬元人民幣（約46萬港元），得知判決結果不少大陸網友痛批違法成本太低，無法達到有效嚇阻的作用。

這棵「古楠木王」位於貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣下轄的南哨鎮，是大陸國家二級重點保護物，樹圍六公尺，樹齡2,600年。據考證，「古楠木王」生根發芽於春秋時代，見證了人類歷史的發展，被當地的居民視為神樹，是村裡的守護神，掉落的枝葉甚至會被帶回家供養。

18日，貴州省高級人民法院宣判這起盜採國家重點保護植物案件的判決，被告陸某等11人以「危害國家重點保護植物罪」追究刑事責任，依刑責判處有期徒刑4年至10個月。同時判決11名被告及4名附帶民事被告以「認購碳匯」的替代性修復方式，對受損壞的「古楠木王」承擔修復救助費用29萬元人民幣（約33萬港元）。此外，15人共同承擔15萬元人民幣（約17萬港元）的懲罰賠償金。

30株、200多塊楠木板被盜走

根據法院通報，被告陸某等人為了獲取經濟利益，相約於夜間盜採楠木材，出售給羅某等人，再透過郵寄跨省轉運售出，形成「盜、運、銷、購」一條龍銷售鍊。該山老鼠集團已破壞至少30株國家重點保護植物，非法交易楠木板200多塊，估計累計獲利41萬（約46萬港元）。

判決公開後，在網路上引發網友砲轟，表示「罰得太輕」、「違法成本太低了」、「該判無期徒刑」、「罰金只比賺的多三萬元（人民幣）？」、「不但不會震懾犯罪分子，從此以後這些人可以更加猖獗。」擔心無法嚇阻盜採的行為。

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