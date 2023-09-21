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中國
2023-09-21 12:26:12

28歲中國神童張炘煬隕落「躺平啃老」：不用看人臉色反而更幸福

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(影片截圖)

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在內地曾被譽為「數學神童」的張炘煬已屆28歲，當年雖然因10歲上大學、13歲讀碩士、16歲讀博士，一度成為焦點，後來卻在公眾視野消失，近日他接受內媒《九派新聞》專訪透露如今「無業一身輕」，有時更獲父母接濟「躺平啃老」，惟他對這樣的生活頗為滿意，認為「至少不用看人臉色」。

張炘煬從小展現數學才能，獲得多個國際數學競賽金牌，10歲考上天津工程師範學院，成為中國年紀最小的大學生，13歲又考上北京工業大學碩士研究生，並於16歲考上北京航空航天大學應用數學博士班，3項皆打破當時中國年齡最小的紀錄，一度被視為前途無可限量的天才少年。

惟在考上博士班後，張透露曾要求父母全款在北京買房，否則他就不考博士，引發極大爭議，及後消失在公眾視野。現定居在上海的他受訪時透露花費8年，終在2019年讀完博士，之後在寧夏師範學院當過幾年外聘教師，2021年8月辭職後與朋友合夥接專案賺錢，收入並不穩定。數年下來，當教師期間存的幾萬塊錢也花得差不多了，坦言銀行卡裡就剩幾千塊錢了，可是他依然不願意成為「打工仔」：「給別人打工了你還想財富自由？我現在至少不用看別人臉色。」
 

張透露曾要求父母全款在北京買房，否則他就不考博士，引發極大爭議(資料圖片) (影片截圖) (影片截圖) (影片截圖) (影片截圖)

可不工作一輩子 「父母每兩三個月給我1萬」

面對外界質疑，張自言自有一番生存之道，聲稱「時代變了，現在沒人會餓死，混吃等死反而能幸福一輩子。你要是瞎創業瞎折騰，那才容易把自己折騰沒了。由於收入不穩定，他有時會收到父母的接濟，「每兩三個月就會主動給我打1萬」，表明相當滿意現況，「無業一身輕，我不工作一輩子都可以。不止可以靠父母，還有父母的父母，父母的父母的父母。家產到現在不一定還剩多少，但是至少我們家是輝煌過」。

不過，張也坦言，自己時常會和父母有衝突，感覺父母對自己的控制慾超出了合理範圍，「他們明明什麼都不懂，卻還要指點江山」。

自言非神童 「只不滿未寫出好論文」

對於網友諷其「隕落的天才」，他認為自己從來沒有起飛過，何談墜落與跌倒，他也不認為自己是神童，「對自己基本上還是滿意的，要說有不滿意的，就是到現在還沒做出一篇真正的好論文」。

張炘煬的專訪於微博上引發討論，有人批評他不該躺平還責怪自己的父母，但也有不少人認為張只是被現實不斷的打擊打敗，父母的掌控欲又太旺盛，過早成名讓他面對社會上各種價值觀衝擊而無所適從。
 

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