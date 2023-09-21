28歲中國神童張炘煬隕落「躺平啃老」：不用看人臉色反而更幸福

在內地曾被譽為「數學神童」的張炘煬已屆28歲，當年雖然因10歲上大學、13歲讀碩士、16歲讀博士，一度成為焦點，後來卻在公眾視野消失，近日他接受內媒《九派新聞》專訪透露如今「無業一身輕」，有時更獲父母接濟「躺平啃老」，惟他對這樣的生活頗為滿意，認為「至少不用看人臉色」。

張炘煬從小展現數學才能，獲得多個國際數學競賽金牌，10歲考上天津工程師範學院，成為中國年紀最小的大學生，13歲又考上北京工業大學碩士研究生，並於16歲考上北京航空航天大學應用數學博士班，3項皆打破當時中國年齡最小的紀錄，一度被視為前途無可限量的天才少年。

惟在考上博士班後，張透露曾要求父母全款在北京買房，否則他就不考博士，引發極大爭議，及後消失在公眾視野。現定居在上海的他受訪時透露花費8年，終在2019年讀完博士，之後在寧夏師範學院當過幾年外聘教師，2021年8月辭職後與朋友合夥接專案賺錢，收入並不穩定。數年下來，當教師期間存的幾萬塊錢也花得差不多了，坦言銀行卡裡就剩幾千塊錢了，可是他依然不願意成為「打工仔」：「給別人打工了你還想財富自由？我現在至少不用看別人臉色。」

