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中國
2023-11-19 22:51:47

3分鐘「豎屏短劇」吸金力驚人掀淘金熱 《無雙》上架8天破1億元

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豎屏短劇

豎屏短劇｜最近大熱短劇《無雙》上架24小時內吸金5,500萬元人民幣，8天破1億元。(互聯網)

內地影視拍攝基地橫店最近被戲稱為「豎店」，皆因「豎屏短劇」近年在內地爆紅。這種短劇普遍片長3分鐘，劇情「狗血」和反轉再反轉見稱，令觀眾大感痛快和爽；劇集初播時免費，以吸引大家追看，但到劇情最緊張之際，大家要繼續觀看便要付費。據悉，有人少則付數百元追劇，大則上千元人民幣(下同)。近期火紅短劇《無雙》更在24小時內吸金5,500萬，難怪連大型製作公司也加入淘金。

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豎屏短劇｜片長不超過10分鐘  甚至不足60秒

因以垂直螢幕呈現，這種微短劇稱為豎屏短劇，於2018年出現，片長不超過10分鐘，但多數在3分鐘內，有些甚至不足60秒。內地傳媒稱，因要在最短的時間內呈現更多的戲劇矛盾衝突，以抓住劇迷的好奇心和注意力；例如上一個鏡頭男主角還在被丈母娘劈頭蓋臉地罵，下一秒就切入「龍王駕到」，他隱藏的高貴身份被揭開，讓丈母娘全家都後悔不已。報道指，爽點多、節奏快、情節反轉再反轉，格式化劇情設定為製作方帶來了「潑天的富貴」，吸引不少網友「淪陷」，甘願付錢增值收看。有網民說，「震驚窮酸女竟是財閥千金……我媽最近沉迷這樣的網紅小短劇，充錢充的不亦樂乎，問就是9塊9可以看好多集。」另一女生說，她以前覺土味的重生類劇，現在居然還想增值看。

豎屏短劇

豎屏短劇｜豎屏短劇開始時免費觀看，但劇情開始緊張後便要用戶增值收看。(互聯網)

豎屏短劇｜「現在的橫店不叫橫店叫豎店」

最近火紅微短劇是8月底上架的《無雙》，起用的導演和演員均名不見經傳，製作成本不到50萬元，但上架短短24小時，用戶增值共達5,500萬元，8天更破1億元。另一套《閃婚後，傅先生馬甲藏不住了》單日超2,000萬元，以及《試用夫人是大佬》 單日超1,500萬元；有市場分析指，豎屏短劇市場今年規模將達200億元至300億元，而今年上半年每月有近300部微短劇提交備案。內地平台「藍鯨財經」稱，在橫店拍攝的演員笑稱「現在的橫店不叫橫店叫豎店，因為這裡遍地都是拍豎屏短劇的劇組，所以叫豎店。」對臨時演員來說，豎屏短劇讓他們賺快錢，群戲演出費每天最多200元，有鏡頭的最多400元，主演則1,000至8000元不等。惟有業內人士指現在競爭趨激烈，有些高質拍攝的成本達100萬元，料豎屏短劇紅利期不會超過1年。

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