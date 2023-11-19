3分鐘「豎屏短劇」吸金力驚人掀淘金熱 《無雙》上架8天破1億元

內地影視拍攝基地橫店最近被戲稱為「豎店」，皆因「豎屏短劇」近年在內地爆紅。這種短劇普遍片長3分鐘，劇情「狗血」和反轉再反轉見稱，令觀眾大感痛快和爽；劇集初播時免費，以吸引大家追看，但到劇情最緊張之際，大家要繼續觀看便要付費。據悉，有人少則付數百元追劇，大則上千元人民幣(下同)。近期火紅短劇《無雙》更在24小時內吸金5,500萬，難怪連大型製作公司也加入淘金。

豎屏短劇｜片長不超過10分鐘 甚至不足60秒 因以垂直螢幕呈現，這種微短劇稱為豎屏短劇，於2018年出現，片長不超過10分鐘，但多數在3分鐘內，有些甚至不足60秒。內地傳媒稱，因要在最短的時間內呈現更多的戲劇矛盾衝突，以抓住劇迷的好奇心和注意力；例如上一個鏡頭男主角還在被丈母娘劈頭蓋臉地罵，下一秒就切入「龍王駕到」，他隱藏的高貴身份被揭開，讓丈母娘全家都後悔不已。報道指，爽點多、節奏快、情節反轉再反轉，格式化劇情設定為製作方帶來了「潑天的富貴」，吸引不少網友「淪陷」，甘願付錢增值收看。有網民說，「震驚窮酸女竟是財閥千金……我媽最近沉迷這樣的網紅小短劇，充錢充的不亦樂乎，問就是9塊9可以看好多集。」另一女生說，她以前覺土味的重生類劇，現在居然還想增值看。