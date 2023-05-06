3名陸客五一假期遊泰國　遇6歹徒入室搶劫「價值90萬財物」被洗劫一空

記者鄒慈芸／綜合報導

有3名大陸旅客趁著五一連假到泰國遊玩，卻在3日時碰到歹徒入室搶劫，現金、首飾等價值超過100萬泰銖（約90萬7268元新台幣）的物品全被洗劫一空，此外，劫匪還逼問出其中一人的手機銀行密碼，將裡面的錢全部轉走。

3名大陸旅客五一連假到泰國遊玩，卻碰上6名歹徒洗劫財物。（示意圖／Pixabay）

根據泰國媒體報導，案發在3日凌晨4點多，6名歹徒闖進3位大陸遊客居住的二樓臥室，用電線將3人手腳捆綁住，然後將現金、手機、電腦、首飾等貴重物品搶走，期間歹徒還逼問出一名大陸遊客的手機銀行密碼，轉走帳戶內的錢。

歹徒得逞後還搶走陸客的轎車，駕車逃逸。事後泰國芭達雅警方針對被搶的轎車進行定位，發現車輛被丟棄在邦拉蒙縣一條道路旁的樹林裡，而據此地5公里處的一間民房，則發現了另一輛歹徒的車輛。

經過警方盤查後，屋主承認犯案的其中一人是自己的姪子，目前泰國警方正全力追捕嫌疑人。

在此前，大陸駐泰使館就曾發布關於大陸公民「五一」假期來泰旅遊溫馨提醒，叮囑旅客增強自我安全防範意識，保護人身財產安全，不過卻還是發生劫案，所幸3人沒有受到傷害，僅造成財物損失。

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