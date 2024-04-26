3航天員威風出征 狀況良好 神十八順利升空圓滿成功

神舟十八號載人飛船於昨晚8時59分順利升空，並進入預定軌道，隨後與中國太空站「天和核心艙」交會對接，3名航天員狀況良好。新華社稱發射取得「圓滿成功」。 搭載神十八載人飛船的長征二號F遙十八運載火箭，昨按照原定時間在酒泉衛星發射中心升空。發射後約兩分鐘，飛船逃逸塔和4個助推器先後與火箭分離，其後一、二級火箭亦分離，二級火箭發動機隨即啟動。發射後約3分鐘，神十八由二級火箭搭載飛出大氣層，之後火箭與整流罩分離。

起飛後約10分鐘 與火箭成功分離 二級火箭在升空後約10分鐘，燃料耗盡，與神十八分離。3名航天員通報感覺良好，神十八飛船隨後順利進入預定軌道。中國載人航天工程辦公室表示，飛船入軌後，將按照預定程序與太空站組合體進行自主快速交會對接，神十八航天員乘組，將與神十七航天員乘組進行在軌輪換。 在太空站期間，神十八航天員乘組將作多次出艙活動，涉及微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、太空醫學及太空技術等領域的實驗與應用。據報相關實驗和試驗多達90項，包括國內首次在軌水生生態研究，以及國際上首次植物莖尖幹細胞功能在軌研究。

3位神十八航天員亦會為太空站安裝碎片防護加固裝置，以及執行艙外載荷和艙外設備的安裝與回收等任務。神十八乘組計劃於今年10月下旬，返回東風著陸場。 神十八升空前，航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。中國載人航天工程總指揮、太空站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強下達「出發」命令，3位航天員領命出征。3名航天員分別是3位「八十後」葉光富、李聰和李廣蘇，其中葉光富擔任指令長。出發前夕，曾在太空站吹奏樂器的葉光富表示，今次會攜帶另一款樂器上太空，空閒時練習。