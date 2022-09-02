3高官同日被「雙開」 中紀委前組長劉彥平「背棄兩個維護 參加孫力軍政治團夥」

中紀委國家監委在9月第一日連打3隻「大老虎」。中紀委國家監委通報，經審查調查後，對遼寧省前副省長郝春榮、中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組前組長劉彥平，以及中國人壽保險(集團)公司前黨委書記兼董事長王濱，作出開除黨籍和公職(雙開)的處分，並將涉嫌受賄等犯罪問題移交檢察機關審查起訴。

67歲的劉彥平曾長期在北京市公安局工作，後調任公安部警衛局，2011年出任公安部部長助理，2012年兼任警衛局長，2013年升任公安部副部長，2015年出任國家安全部紀委書記，至今年3月落馬，而其落馬時中紀委國家監委相關通報，才顯示其曾任「中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長」。 孫力軍「政治團夥案」為十九大以來最嚴重案件之一 經中紀委國家監委調查，劉彥平「背棄『兩個維護』(註1)，毫無『四個意識』(註2)」，甚至「政治上徹底蛻變，參加孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換，投機攀附、操弄權術」。 曾任司法部長及公安部副部長的傅政華，早前亦因參加孫力軍政治團夥而落馬。央視今年1月播出的反腐專題片《零容忍》，曾形容孫力軍「政治團夥案」是十九大以來最嚴重案件之一。 註1：兩個維護：維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導

註2：四個意識：政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識

中紀委：劉彥平濫用公安警衛權力謀私斂財 中紀委國家監委批評，劉彥平「肆意踐踏法紀，濫用公安警衛權力，將其異化為撈取政治資本、謀私斂財的工具……對抗組織審查」，而且「道德品行敗壞，大搞權色、錢色交易；權力觀極度扭曲，肆意濫用手中權力為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物」。 生活上更是極度腐化，「違規多佔住房，貪圖吃喝享樂，長期接受私營企業主安排打高爾夫球並收受球卡，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊及醫療服務等活動安排，收受禮品，大操大辦婚喪喜慶事宜並借機斂財」。

中國人壽前董事長王濱「製造金融風險，大搞金融腐敗」 64歲的王濱先後在黑龍江省商業廳、中國人民銀行、中國農業發展銀行、交通銀行等任職，有近30年金融管理經驗，2018年8月起出任中國人壽保險集團黨委書記兼董事長，今年1月被查。 中紀委國家監委通報，王濱「拒不落實黨中央關於防範化解金融風險重大決策部署，既製造、放大金融風險，又大搞金融腐敗」，還「借用管理和服務對象巨額錢款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動……毫無敬畏，擅權妄為，甘於被『圍獵』甚至主動尋租，將公權力當作攫取巨額私利的工具，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物」等。 中紀委轟王濱家風敗壞 長期極度縱容幫助親屬進行非法活動 中紀委國家監委又批評，王濱「長期棄守全面從嚴治黨主體責任，大搞任人唯親唯私唯利，嚴重污染所在單位政治生態，管黨治黨寬鬆軟，不願監督、抵觸監督，對抗組織審查」，而且「家風敗壞，長期極度縱容甚至幫助其親屬進行違紀違法活動」等。