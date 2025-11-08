30歲男子不睡覺狂打機　智力退至3歲水平

內地浙江寧波一名30歲男子，白天在工廠上班，晚上就「報復式」玩手機，有時玩到凌晨天亮，長期下來導致腦膜炎，高燒昏迷，成功搶救性命，但智力退回到3歲。
據《半島晨報》報導，近1個月內，寧波大學附屬第一醫院感染科已連續收治8名腦膜炎患者，他們平均年齡僅26歲，最小的患者甚至只有16歲。熬夜玩手機、作息晝夜顛倒，成為這些年輕患者身上最明顯的共同特徵。
其中一名患者，30歲的小張（化名）在表姐的工廠工作，平時晚上就在宿舍玩手機，有時候一玩就到了凌晨。事發當天，表姐發現小張無來上班，電話也無人接聽。察覺異常後，表姐趕到他的宿舍，發現他躺在床上，說話含糊不清、發著高燒，於是立即撥打醫療救護電話120，將小張送往附近醫院。
智力退至3歲兒童水準
送醫途中，小張病情急劇惡化，出現嗜睡症狀，轉至寧波大學附屬第一醫院時已陷入昏迷。經檢查，醫生確診他為「病毒性腦膜炎伴腦炎」。由於病情危重，小張被轉入深切治療部搶救。經過深切治療部、感染科、神經內科、神經外科等多學科專家聯合會診，儘管小張最終脫離了生命危險，卻留下了嚴重後遺症，智力退至3歲兒童水準，無法正常說話，肢體運動能力大幅下降，生活完全不能自理。
寧波大學附屬第一醫院專家指出，這與血腦屏障和免疫力密切相關。血腦屏障是大腦的「保護罩」，能阻擋細菌、病毒等病原體進入顱內，但熬夜這一不良習慣會破壞這層「保護罩」。
首都醫科大學附屬北京朝陽醫院睡眠醫學中心主任郭兮恒則表示，長期睡眠剝奪，不僅造成自身生物節律的紊亂，還會出現注意力不集中、判斷力差、飲食障礙等問題，導致機體免疫力下降，容易感染疾病或加重原有病情。例如患上帶狀皰疹、腸胃功能紊亂、消化性潰瘍、胰腺炎、糖尿病等疾病。
有研究發現，熬夜使心血管病發病風險增加5倍以上，會增加冠心病、心絞痛、血管痙攣、心律失常、心衰、高血壓等一系列疾病的發病風險。睡眠不足還可能會導致健忘、恍惚、難以集中精神等問題，還會造成認知功能損傷。
