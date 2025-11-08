30歲男子不睡覺狂打機　智力退至3歲水平

內地浙江寧波一名30歲男子，白天在工廠上班，晚上就「報復式」玩手機，有時玩到凌晨天亮，長期下來導致腦膜炎，高燒昏迷，成功搶救性命，但智力退回到3歲。

據《半島晨報》報導，近1個月內，寧波大學附屬第一醫院感染科已連續收治8名腦膜炎患者，他們平均年齡僅26歲，最小的患者甚至只有16歲。熬夜玩手機、作息晝夜顛倒，成為這些年輕患者身上最明顯的共同特徵。

其中一名患者，30歲的小張（化名）在表姐的工廠工作，平時晚上就在宿舍玩手機，有時候一玩就到了凌晨。事發當天，表姐發現小張無來上班，電話也無人接聽。察覺異常後，表姐趕到他的宿舍，發現他躺在床上，說話含糊不清、發著高燒，於是立即撥打醫療救護電話120，將小張送往附近醫院。