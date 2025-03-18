30項重點任務 《提振消費專項行動方案》出爐

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發的《提振消費專項行動方案》，周日對外發布，部署了8方面30項重點任務，以優化消費環境，增強消費意願。 聚焦消費能力提升 方案提到要聚焦消費能力提升，部署促進工資性收入合理增長、拓寬財產性收入渠道、多措並舉促進農民增收、扎實解決拖欠賬款問題等多項工作。當中的部署包括在重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業實施就業支持計劃；健全最低工資標準調整機制，合理提高最低工資標準；加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企(職)業年金基金等中長期資金入市堵點；進一步豐富適合個人投資者投資的債券相關產品品種。

此外，亦要研究建立育兒補貼制度，提高部分學生資助補助標準，適當提高退休人員基本養老金等，減少百姓後顧之憂。 積極發展銀髮旅遊產業 方案亦部署要擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，並及時清理對消費的不合理限制；積極發展抗衰老、銀髮旅遊等產業；啟動實施冰雪旅遊提升計劃，組織開展冰雪消費季等促消費活動；推廣購物離境退稅「即買即退」服務措施。 促進「人工智能+消費」 方案也部署支持開發原創知識產權品牌，促進動漫、遊戲、電競及其周邊衍生品等消費；組織開展「購在中國」系列活動；開展「人工智能+」行動，促進「人工智能+消費」，旨在強化消費品牌引領，和支持新型消費加快發展。

方案同時部署保障休息休假權益，指要嚴格落實帶薪年休假制度，鼓勵帶薪年休假與小長假連休，實現彈性錯峰休假，不得違法延長勞動者工作時間；另鼓勵有條件的地方，結合實際探索設置中小學春秋假。 李春臨︰促消費文件首強調穩樓股市 國家發改委副主任李春臨指出，方案在供需兩端發力，著力促進居民增收減負，並首次在促消費文件中強調穩股市及樓市，讓市民消費底氣更足。