中國
2025-12-22 14:00:00

32歲中國女子登歐洲郵輪後失蹤 僅買一杯橙汁無落船紀錄疑點處處

居住於德國的陸籍女子董秦於一艘郵輪上離奇消失。（微博）

一名32歲中國女子近日在一艘郵輪上離奇失蹤，引發關注。綜合媒體12月22日報道，該名失蹤女子於12月10日登上一艘郵輪以後未有落船紀錄，目前無法確認原因。

據郵輪公司表示，中國籍女子、德國居民董秦在乘坐的愛達月光號（AIDAluna）郵輪上離奇失蹤。據了解，董秦在12月10日午前於西班牙帕爾馬（Palma）登上愛達月光號，展開為期五晚的地中海航線旅行，郵輪於12月15日返回帕爾馬，但董秦已不在船上。

西班牙上船 行程5晚

據了解，董秦最後一次露面是在12月12日，當時郵輪正在法國馬賽港停泊。此前一日是海上航行的一天，郵輪於12月12日上午8時左右抵達馬賽。船上紀錄顯示董秦並未在馬賽下船。

中國籍女子、德國居民董秦在乘坐的愛達月光號（AIDAluna）郵輪上離奇失蹤。 船上紀錄顯示董秦並未在馬賽正式下船。

郵輪在駛離馬賽兩小時後，12月12日晚上8時其朋友們還向她發送過訊息，而董秦則在12月12日晚上7時48分最後一次與朋友聯繫。目前推斷，董秦並非被遺落在法國港口，可能於12月12日當晚在郵輪上消失。

或在12月12日失蹤

船上紀錄顯示，董秦在船上只買過一杯不含酒精的橙汁。目前無法確認是否發生墮海意外，船上也未有觸發緊急警報或相關搜救行動報告。

目前多方已介入調查。其家人與朋友一直在社交平台上尋找董秦下落。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

