32歲中國女子登歐洲郵輪後失蹤 僅買一杯橙汁無落船紀錄疑點處處

居住於德國的陸籍女子董秦於一艘郵輪上離奇消失。（微博）

一名32歲中國女子近日在一艘郵輪上離奇失蹤，引發關注。綜合媒體12月22日報道，該名失蹤女子於12月10日登上一艘郵輪以後未有落船紀錄，目前無法確認原因。

據郵輪公司表示，中國籍女子、德國居民董秦在乘坐的愛達月光號（AIDAluna）郵輪上離奇失蹤。據了解，董秦在12月10日午前於西班牙帕爾馬（Palma）登上愛達月光號，展開為期五晚的地中海航線旅行，郵輪於12月15日返回帕爾馬，但董秦已不在船上。

西班牙上船 行程5晚

據了解，董秦最後一次露面是在12月12日，當時郵輪正在法國馬賽港停泊。此前一日是海上航行的一天，郵輪於12月12日上午8時左右抵達馬賽。船上紀錄顯示董秦並未在馬賽下船。