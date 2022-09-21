3599元上海迪士尼全年任玩證低至兩折？女騙徒兩年半吸金1300萬

主題樂園門票再次成為騙徒行騙工具，上海迪士尼樂園全年無限次入園並有各種不同禮遇的鑽石年卡，售價高達3,599元(人民幣，下同)(今年8月22日加價至3,999元)，但上海閔行區一名女子卻聲稱能以低至700元的價格發售，甚至訛稱有親戚是公安，確認年卡來源可靠等，兩年半以來吸金高達1,300萬元，直到最近無力再「拆東牆、補西牆」出貨，被「代理」上門追數後，女子才在父親勸說下向警方自首。
訛稱「叔叔是公安」 迪士尼年卡來源可靠
上海《新民晚報》報道，涉案姓何女子2020年1月起在網上聲稱自己有特殊渠道，可以低至兩折購買上海迪士尼鑽石年卡、低價入住上海迪士尼酒店等，並聯絡多名「代理」賣貨。代理見這款最貴的年卡只售700至1,900元，初時都相當謹慎，只敢買一張賣一張，但發現全部都可以兌現後，開始大量入貨。
何女還向代理訛稱自己是中學老師，「叔叔是公安」，做迪士尼年卡等代購前，都有問過叔叔相關渠道有沒有問題，「所以說我所有做的東西靠譜」。何女甚至聲稱，有特別渠道買到低價的北京環球影城平日票、Dyson風筒、山姆(Sam's Club，Walmart旗下倉儲式商店)購物卡、盒馬購物卡等，找來更多代理賣貨。
每天只「出貨」5至10張 不斷吸金填補資金缺口
何女收到代理的大筆款項後，只將其中一部分用於購買正價迪士尼鑽石年卡，再以每天5至10張的速度「供貨」，並以「開卡有Quota」要求未有貨的顧客多等幾天，不斷「拆東牆、補西牆」填補資金缺口，同時將所收款項用於自己日常花銷，直到銷量越來越高並「爆煲」。
一眾代理見何女遲遲不出貨，意識到被騙，於是上門追數。何女這才無奈向父親承認，以前做代購蝕錢要家中墊支解決，覺得對家中虧欠，就想利用當時熱門的迪士尼鑽石年卡來賺錢彌補，沒想到這種賺錢方式一開始就是惡性循環，資金缺口越來越大，大到無力填補。
女騙徒經父親勸說後 由父親報警自首
經父親勸說後，何女終同意自首。何父上月30日打電話報警，稱女兒涉及經濟案件要自首。警方趕到何家，發現幾名「債主」也在場。警方了解事件並深入調查後，證實涉案總值1,300餘萬元，將何女以涉嫌詐騙罪刑事拘留。