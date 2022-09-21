3599元上海迪士尼全年任玩證低至兩折？女騙徒兩年半吸金1300萬

主題樂園門票再次成為騙徒行騙工具，上海迪士尼樂園全年無限次入園並有各種不同禮遇的鑽石年卡，售價高達3,599元(人民幣，下同)(今年8月22日加價至3,999元)，但上海閔行區一名女子卻聲稱能以低至700元的價格發售，甚至訛稱有親戚是公安，確認年卡來源可靠等，兩年半以來吸金高達1,300萬元，直到最近無力再「拆東牆、補西牆」出貨，被「代理」上門追數後，女子才在父親勸說下向警方自首。

訛稱「叔叔是公安」 迪士尼年卡來源可靠

上海《新民晚報》報道，涉案姓何女子2020年1月起在網上聲稱自己有特殊渠道，可以低至兩折購買上海迪士尼鑽石年卡、低價入住上海迪士尼酒店等，並聯絡多名「代理」賣貨。代理見這款最貴的年卡只售700至1,900元，初時都相當謹慎，只敢買一張賣一張，但發現全部都可以兌現後，開始大量入貨。

何女還向代理訛稱自己是中學老師，「叔叔是公安」，做迪士尼年卡等代購前，都有問過叔叔相關渠道有沒有問題，「所以說我所有做的東西靠譜」。何女甚至聲稱，有特別渠道買到低價的北京環球影城平日票、Dyson風筒、山姆(Sam's Club，Walmart旗下倉儲式商店)購物卡、盒馬購物卡等，找來更多代理賣貨。