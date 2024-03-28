36歲男遊廣州食生蠔嘔到入ICU 血糖超標7倍中毒 揭8年前埋禍根

浙江一名36歲男子本月初與家人赴廣州旅遊，於當地食了2隻烤蠔及1隻生蠔。未幾狂嘔不止慌忙求醫。醫生初期僅以為他是普通腸胃炎，惟檢查後證實他糖尿病酮酸中毒，血糖值比正常高7倍，幾乎送命，需要馬上入ICU觀察治療

食生蠔食到入深切治療部（ICU）？浙江一名36歲男子本月初與家人赴廣州旅遊，於當地食了2隻烤蠔及1隻生蠔。未幾狂嘔不止慌忙求醫。醫生初期僅以為他是普通腸胃炎，惟檢查後證實他糖尿病酮酸中毒，血糖值比正常高7倍，幾乎送命，需要馬上入ICU觀察治療，醫生懷疑與他8年前一舉動有關。

內媒報道，男子被診斷為糖尿病酮酸中毒，血糖高達55mmol/l（正常值小於7.8mmol/L）。醫生透過胰島素治療、補充液體等，雖令酮酸中毒有所改善。惟第二天，醫生發現男子的肌鈣蛋白升高達26.51μg/L（正常範圍＜0.0342ug/l），懷疑他有急性心肌梗塞或心肌炎的可能性，病情較為危急，被轉到寧波市醫療中心李惠利醫院急症室。

多名專家再檢視病情，證實其肌鈣蛋白高應該是酮症酸中毒所致，排除了心肌梗塞和心肌炎的可能性。經過控制血糖，糾正酮症酸中毒，男子在兩周後(3月20日)出院。

「跟著感覺走」 沒控制好血糖

據報當時男子與家人一同進食生蠔，為何只有他一人需求醫？男子表示8年前患上糖尿病，卻一直不按照醫矚注射胰島素，亦自以為年輕，加上早期糖尿病症狀不明顯，沒檢查血糖指數。醫生推斷患者平時的血糖控制「跟著感覺走」 ，事實上並未達標，在急性胃腸炎的應激下，致糖尿病酮症酸中毒。