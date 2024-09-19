360創辦人讚華為三摺機「可焗兩碗杯麵」 網民質疑高級黑(有片)

中國知名網絡安全公司三六零（360）的創始人周鴻禕亦拍片分享華為Mate XT與蘋果的iPhone 16相比，「大讚」其功能，惟被網民質疑是「高級黑」、「我看到的怎麼是對華為滿滿的諷刺呢」。

周鴻禕表示近日研究華為Mate XT與蘋果的iPhone 16的性能，指華為的創新已大幅領先蘋果，他舉例有時在公眾場合感尷尬會想打電話給自己掩飾，但iPhone根本遮不住自己的臉，可是有了華為Mate XT就會不一樣了，他在影片中示範把Mate XT三摺機打開，就可以輕鬆遮住自己以化解尷尬。

「華為的創新大幅領先蘋果」

另外，周鴻禕又提到工作忙的時候吃泡麵，「手機很重要的功能就是要壓住泡麵蓋」，如果同時吃兩盒泡麵，一個iPhone手機是很難壓住兩個泡麵蓋的，只能一碗一碗地泡，可是有了華為Mate XT就可以同時能夠蓋住兩碗泡麵，「吃泡麵的效率提高了一倍，所以堅決不買iPhone 16了」。

他又指一碗泡麵華為也是有優勢的，「比如倒了水之後，邊可能會翹起來，拿蘋果手機去壓總是壓不全，但華為可以完美的把泡麵全部都壓住，確保一點熱氣都不外洩，保證泡麵溫度足夠高，讓調味包的滋味滲透到每一根麵裡，所以用華為Mate XT泡麵的味道更透徹，煮得更熟味道更好。」