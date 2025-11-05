徐明杰在網上展示8舊腹肌的驚人身材。（七BOSS）

一名來自遼寧大連的「00後」健身男徐明杰近日因驚人身材走紅。身高1.85米、體重高達170公斤（約374.8磅）的他竟擁有清晰可見的8舊腹肌，被網友譽為「當代許褚」。

綜合傳媒報道，徐明杰第一次走進健身室是在2020年，當時17歲的他體重高達125公斤（約275.6磅），當時主要是為了減肥。然而，在接觸健身後，他發現自己更喜歡力量訓練，「減不減肥已經無所謂了」。

在教練的建議下，他果斷放棄「一味變瘦」目標，改以舉重與力量訓練為主，體重直線上升至170公斤，但肌肉線條卻更加明顯。他也表示，開始健身後一直沒生過病。