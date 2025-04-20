39座「陽」城！　中國城市名「陽」字第二多｜神州冷知識

山南水北日照效果好 更宜居 「陽」最早是代表陽光能照耀的地方。中國大部份地方在北回歸線以北，陽光主要從南面而來，故山的南麓日照效果會更好，更多「陽」。 與此同時，中國河流多是西向東流，河流北岸的岸坡會有更多陽光照到，南岸的岸坡背着太陽，光照相對就少一點了。正是如此，「陽」有了「山南為陽，水北為陽」的含意，反之「山北水南」便為「陰」了。 中國城市很多「陽」字，又與陽光有甚麼關係？ 陽光充足的地方一般較為宜居，所以古時人們的定居點，乃至逐漸形成的鄉鎮、城市，多會在「陽」的地方，而按照傳統的取名習慣，這些地很多會以地理和方位來命名，例如河南古都洛陽，即因地處洛河以北而得名。 延伸閱讀：中國城市名 哪一字出現最多？十分一城市有這字！

有「陽」字城市區縣逾130個

帶「陽」字城市，還有廣東的僑鄉揭陽、金庸迷不會陌生的湖北襄陽、因《岳陽樓記》而聞名的湖南岳陽等等。至於河南省的南陽市，是目前人口最多的「陽」字城市，其常住居民接近1,000萬，超過很多省會城市。

另外，中國帶「陽」字的城市，絕大多數是「陽」字在後，只有三座例外，其中一座是剛才提到與「山南水北」無關的山西陽泉市，其餘兩座都在廣東，分別是200多萬人口的陽江市，以及其轄下的縣級市陽春。 最後順便說一下湖北武漢三鎮之一的漢陽；漢陽現在是武漢市的漢陽區。 有人會說，若以「山南水北」來定義，漢陽在漢江以南，應該是「陰」才對。事實上，古時漢陽確是在漢江以北，只是後來河流改道，當地變了在漢江以南，惟地名卻沒有改變，才致「名不符實」。 滄海桑田，漢陽是其中一個例子。