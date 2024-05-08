4人含玻璃碎食火鍋敲詐　網民倜侃：真拼命 (有片)

為敲詐可以去到幾盡？北京3名男子早前到一間連鎖火鍋店用餐，其中一名男子從咀裡吐出一塊玻璃碎，並向服務員投訴醬料裡混有玻璃，服務員查看整桶醬料發現裡頭真的有玻璃碎，因此免除3人當晚378元餐錢，另外賠償2,500元。火鍋店愈想愈覺事有蹺蹊，遂報警處理，終揭發3人涉含玻璃碎敲詐食店，並多次犯案，最終拘捕4人，涉及詐騙金額達1萬元。

綜合《九派新聞》等內地媒體報道，事發於3月11日，3名男子到北京平谷區的一家連鎖火鍋店，其中一名男子在餐盤吐出一塊玻璃碎，聲稱是從麻醬調料裡吃到，服務員連忙從調味料台將整桶麻醬拿來檢查，發現裡頭真有不少玻璃碎。火鍋店把3名男子當晚點餐消費378元免除外，還賠償他們2,500元。事後火鍋店職員愈想愈覺不對勁，遂向派出所報警。