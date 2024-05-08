4人含玻璃碎食火鍋敲詐　網民倜侃：真拼命 (有片)

為敲詐可以去到幾盡？北京3名男子早前到一間連鎖火鍋店用餐，其中一名男子從咀裡吐出一塊玻璃碎，並向服務員投訴醬料裡混有玻璃，服務員查看整桶醬料發現裡頭真的有玻璃碎，因此免除3人當晚378元餐錢，另外賠償2,500元。火鍋店愈想愈覺事有蹺蹊，遂報警處理，終揭發3人涉含玻璃碎敲詐食店，並多次犯案，最終拘捕4人，涉及詐騙金額達1萬元。
綜合《九派新聞》等內地媒體報道，事發於3月11日，3名男子到北京平谷區的一家連鎖火鍋店，其中一名男子在餐盤吐出一塊玻璃碎，聲稱是從麻醬調料裡吃到，服務員連忙從調味料台將整桶麻醬拿來檢查，發現裡頭真有不少玻璃碎。火鍋店把3名男子當晚點餐消費378元免除外，還賠償他們2,500元。事後火鍋店職員愈想愈覺不對勁，遂向派出所報警。
民警：他們專揀連鎖火鍋店作案
民警翻查CCTV發現，事件中的一名男子去調味料台拿碗時，順手就將玻璃碎放在了碗里。之後他更偷偷把一些玻璃碎撒在麻醬桶裡，以製造麻醬裡混有玻璃碎的假象。警方深入調查再發現，這3名男子連同多一名同黨，在過去5個月間先後5次在平谷朝陽昌平河北作案，手段如出一轍。他們專揀連鎖火鍋店作案，每次進店前，其中一人會把玻璃碎藏在咀里，用餐快結束時伺機作案。4人先後5次作案，詐騙金額逾1萬元，4人因涉嫌敲詐勒索罪被北京警方刑事拘留。
事件曝光後引發網民熱議，紛紛批評4人在醬料桶裡撒玻璃碎罔顧其他人安全，十分缺德。有網民認為，做生意已不容易，碰到敲詐的人，不能輕饒。亦有網民想起曾有人含曱甴，甚至有人倜侃「5個月詐騙1萬元，每人每個月只分約500，要含玻璃碎真拼命」。