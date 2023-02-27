4年偷800衣物放上網轉售 Uniqlo上海區經理監守自盜被捕

上海靜安區一間Uniqlo分店發生監守自盜案件，一名曾任該店店長的姓錢區域經理，因薪酬待遇及晉升問題對公司心生不滿，自2018年起偷取該分店衣物放上二手平台以七五折轉售，截至去年11月案發共偷走800多件，涉案金額超過60萬元(人民幣，下同)。

上海傳媒報道，錢男2018年起擔任涉事分店店長後，開始偷公司衣物轉售。由於錢男所售的全是正貨，回頭客越來越多，其「胃口」也越來越大，從最初每次偷兩三件，到後來整袋、整箱搬離倉庫，再從分店後門離開。至2020年，錢男升任區域經理，負責管理該分店，更利用職務之便規避分店的各項例行檢查，加快私吞衣物速度，僅在去年10月就利用巡視分店的機會捲走近百件衣物。

贓物存放辦公區域被發現

報道指，涉事分店每月清點時都發現有大量衣物無故丟失，直至去年11月15日，有店員在一處不會存放大量衣物的辦公區域發現大量「遺失」衣物，經詢問發現是巡查分店的錢男留下。公司展開內部調查，發現錢男多次私自取走倉庫衣物，懷疑其侵吞公司資產，於是報警。去年11月23日，錢男在涉事分店遭警方人贓並獲，警方隨後再在其家中檢獲逾270件贓物，市值逾18萬元。目前錢男因涉嫌職務侵佔罪，被警方採取刑事強制措施。