4.36億年前的魚與人類枕骨有關 中國科學家發現「魚變人」新證據

對於人類進演化，大眾固有印象是從「猿」演化而來，但古生物學等科學研究已發現，猿、恐龍等動物更遠古的「祖先」其實是「魚」。但魚到底如何演化成人類？中國科學院科學家找到更多端倪，從重慶一處距今4.36億年化石庫中最古老有頜類「奇跡秀山魚」化石，解開人類「枕骨」的由來。相關研究結果以封面文章形式，發表於周四出版的國際學術期刊《自然》(Nature)。

中科院指，包括人類在內，地球上現存99.8%脊椎動物都擁有頜骨(上頜與下巴)，統稱為「有頜脊椎動物」或「有頜類」。有頜類的出現與崛起，是「從魚到人」脊椎動物演化史上最關鍵的躍升之一，人類很多重要器官與身體結構，都可追溯到有頜類演化之初，但具體何時、如何「躍升」，當前已發現的化石只能肯定約4.25億年前志留紀晚期已有有頜類存在，「分子鐘」(又稱基因鐘、演化鐘)則推斷有頜類起源為大約4.5億年前的奧陶紀晚期，當中至少存在3,000萬年、橫跨整個志留紀巨大空白。

華南或是整個有頜魚類演化中心

中國科學院院士、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員朱敏團隊，近十年踏遍中國志留紀地層可能含魚的二百多個地點，終在2019年分別於重慶秀山縣和貴州石阡縣發現豐富且完整的志留紀早期(4.36億至4.39億年前)魚類化石。團隊認為，相關發現揭示華南很可能是整個有頜類演化中心，最遲在4.4億年前，有頜類已於華南地區興旺發展，到志留紀晚期甚至有更多樣、更大型有頜類出現並開始擴散全球，開啟魚類登陸並最終演化成人類的進程。

其中在重慶發現的一塊手掌大小的化石，就含有數十條清晰可辨的魚類化石，包括無頜的盔甲魚類「靈動土家魚」，以及有頜的「蠕紋沈氏棘魚」和「奇跡秀山魚」。奇跡秀山魚屬盾皮魚類，是當前發現最古老有頜類，其頭甲中間一道功能上與頸關節相似的橫向裂隙，將在及後演化的硬骨魚中形成新的頭頸界線，後骨片與顱頂(前骨片)分離，而前骨片最後演化成人類枕骨。

蠕紋沈氏棘魚是迄今所知最早且保存完好的軟骨魚，擁有盾皮魚類的肩背大骨板特徵，過去從未在任何軟骨或硬骨魚類中發現過，有力證明以鯊魚為代表的軟骨魚類起源於盾皮魚類。靈動土家魚則具偶鰭雛形，為脊椎動物成對附肢起源提供關鍵化石證據。