40歲內地男辭職棄2.2萬元月薪　當「全職兒子」包辦家務獲雙親補貼6千元

記者李宗芳／綜合報道 浙江寧波一名40歲男子放棄2萬人民幣（約2.2萬港元）月薪回家照顧爸媽，由爸媽每月給付工資5,500元人民幣（約6,048港元），引發網民熱烈討論是否「美化啃老」。 據《澎湃新聞》報道，張女士今年68歲，她的獨生子李昊（化名，後稱小李）今年40歲，原本在上海有一份很好的工作。六年前，張女士生了一場重病，小李為了照顧張女士，斷斷續續請了將近兩個月的假期。張女士病情痊癒後，小李回到單位後沒過多久就辭了職，成為了「全職兒子」。

每一道縫隙都打理得乾乾淨淨 張女士表示「當年我是反對他辭職的，他的工作曾經是我的驕傲。但是他的工作壓力太大了，上海生活成本也高，不忍心看到他那麼痛苦，就隨他了。」起先小李在家也積極地尋找工作，但由競業限制導致很多同業工作無法做，兩年下來，找工作的熱情也淡了下來，如今已經成為百分百的全職兒子。 每天早上，小李會給父母做早飯，然後給家裏大掃除，有一點潔癖的小李能把家裏的每一道縫隙都打理得乾乾淨淨。大掃除後，就是做午飯和晚飯，除此之外，小李的時間就是自己的了，炒股、健身、看書，每天晚上還會陪父母一起散步、遛狗。

有點愁兒子找不到老婆 張女士和老伴的退休工資加起來每個月有11000元人民幣（約1.21萬港元）左右，每個月他們會給小李5500元人民幣的「補貼」。小李吃住都在父母家，花銷很小，交完社保後竟然還能存下一筆錢，小李表示「以前月入兩萬在上海當月光族，現在需求和欲望都放低了，反而有了存款」。 張女士稱除了有點愁兒子找不到老婆，自家情況其實還挺讓人羡慕的，「但單身有單身的幸福，只要內心接受了，我比大部分空巢老人可幸福太多了」。