40歲女住青旅遭同房驅趕嫌有老人味　拒接待35+商家稱「生活習慣不一樣」(有片)

青年旅館一定只有青年能入住呢？內地甘肅有一名中年女子拍片分享遭「年齡歧視」，聲稱入住敦煌一間青年旅館，老闆熱情好客，進房後當同房年輕女子聽到她40歲後，竟然立刻要求她換地方住，嫌她有老人味。最後中年女子拒絕要求，而年輕女子與其朋友都搬離房間。

綜合《青島新聞網》等內地媒體報道，一名內地中年女子透露自己剛到甘肅敦煌，訂了一間青年旅館卻遭遇一場「年齡歧視」。她表示，歧視她的不是老闆，反誇對方很熱情好客，讓自己不舒服的是同房的年輕女子。中年女子透露，自己訂了一間4人房的其中一個床位，登記等一切順利，直至到房間，裡面已經有另一名女房客，對方好奇詢問她年紀，她不以為意就說出自己40歲，對方竟突然變臉，無禮地說：「我不跟老年人住，因為有老人味」，還說老人會磨牙和打呼，要求她直接換旅館。中年女子當場出現兩大疑問，第一，自己才40歲竟已變成「老年人」；第二，難道年齡大了就不配住青年旅館嗎？中年女子慨嘆：「連住青旅都要有年齡焦慮了嗎？」。