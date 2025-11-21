44歲網紅確診膽囊癌到離世僅一個月　生前嘆：好多心願沒完成

湖北一名44歲網紅「巧手花藝」因罹患膽囊癌於11月18日凌晨病逝，從確診到離世僅僅一個月。「巧手花藝」的女兒透過母親的社交平台帳戶發布訃聞後，廣大網友紛紛留言哀悼。

綜合《紅星新聞》等傳媒，「巧手花藝」10月時拍片宣布診斷出膽囊癌且已擴散。她表示，「身上不疼不癢，只有幾個結節，沒想到是癌症」。並藉機勸告粉絲，「千萬不要生悶氣，有氣就發出來」。

「巧手花藝」透露心聲，「我還有好多心願沒有完成，女兒15號預產期就到了，我還沒有伺候月子還沒有幫她湊大外孫女我家多多才9歲，還有很多事情沒有把他教會，叫我怎麼能放心走」。據悉，這名網紅的細仔年僅9歲。